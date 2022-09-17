نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بـ600 ريال» تويوتا فورتشنر 2022 بالتقسيط على 5 سنوات في السعودية سيارة الدفع الرباعي بمواصفاتها الفاخرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 هي واحدة من السيارات التي تم عمل عروض تقسيط على أسعارها من قبّل مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل السعودية، حيث أن سوق المملكة العربية السعودية من الأسواق التي توفر لعملائها الكثير من السيارات المتطورة سواء كانت غالية في الثمن أم مناسبة ولكن في كل الحالات تعمل بعض الشركات على توفير هذه السيارات بأسعار مناسبة وتقوم بعمل بعرض تقسيط مميزة قد تصل قيمة القسط الشهري إلى أقل من ألف ريال سعودي.

مواصفات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تتمير السيارة بوجود محركين قويين الأول سعته تبلغ حوالي 2.7 لتر (2700 سي سي) وقوة دفع المحرك تبلغ 165 حصان وأقصى عزم دوران له يبلغ 245 نيوتن لكل متر واحد، بينما المحرك الآخر أعلى من الأول حيث أن سعته تبلغ 4 لتر (4000 سي سي) وأقصى عزم دوران قد يصل إليه هو 327 نيوتن لكل متر وقوة دفع السيارة تبلغ 234 حصان.

عيوب تويوتا فورتشنر موديل 2022م

ثبات السيارة ضعيف بعض الشيء بالنسبة للسرعات العالية.

استهلاك السيارة من البنزين مرتفع قليلًا مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

مساحة مقاعد المقصورة الداخلية ضيقة قليلًا بالنسبة لبعض الأحجام.

مقصورة السيارة الداخلية تفتقر إلى التطور وديكورها عادي وغير مبتكر.

سعر السيارة عالي بالنسبة لإمكانياتها ومقارنة بالسيارات التي من نفس فئتها.

النظام الترفيهي الخاص بالسيارة غير جديد ويفتقر إلى الابتكار.

السيارة تتميز بنظام تعليق غير جيد حيث أنه يشعر السائق بعدم الراحة عند المطبات التي توجد على الطريق.

خامات السيارة الداخلية غير عالية الجودة حيث أنها مصنوعة من القماش وليس الجلد.

تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل

يبلغ سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022م في سوق المملكة العربية السعودية حوالي 103 ألف و500 ريال سعودي، وقيمة القسط الشهري الذي يقوم العميل بدفعه مرة واحدة شهريًا حوالي 600 ريال سعودي وقيمة أول قسط من سعر السيارة تبلغ 59 ألف و429 ريال سعودي بينما قيمة آخر قسط يبلغ 40 ألف و654 ريال سعودي وكل هذه الأقساط من وقت إمضاء العقد يتم سدادها على مدار خمس سنوات كاملة ويمكنك تقليص المدة بحسب إمكانياتك وميزانيتك المالية.