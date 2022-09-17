انت الان تتابع خبر أسعار سيارات كيا 2022 في مصر.. تعرف عليها دلوقتي من هنا وكل مواصفاتها والان مع التفاصيل

أسعار سيارات كيا 2022 في مصروتوجد سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ومحركها يصل لـ 1600 سي سي، ويولد طاقة تصل لـ 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلو متر في الساعة، وتأتي أسعارها كما يلي:

رياض - احمد صلاح - تشغل بال جميع عشاق السيارات أسعار سيارات كيا 2022 في مصر الجديدة بعد الزيادات الأخيرة، وهي التي تكون على حسب نوعه الموديل، وهي التي تتنوع الإصدارات الخاصة بها بين السيدان والرياضية ذات الاستعمالات المتعددة.

كيا جراند سيراتو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 469.900 جنيه.

كيا جراند سيراتو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 509.900 جنيه.

كيا جراند سيراتو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 534.900 جنيه.

كيا جراند سيراتو موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 579.900 جنيه.

ويوجد في سيارة كيا اكسيد موديل 2022 المحرك الرباعي الأسطوانات، ويولد قوة تصل لـ 160 حصان، ومتصل بناقل حركة أتوماتيك يتكون من 7 سرعات بتقنية الجر الأمامي، وسعرها يكون ما يأتي:

كيا موديل اكسيد 2022 الفئة الأولى كيا اكسيد 2022 بسعر 539.900 جنيه.

كيا موديل اكسيد 2022 الفئة الثانية كيا اكسيد 2022 بسعر 589.900 جنيه.

وتتوفر سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 الذي يحتوي على محرك رباعي وتولد طاقة تصل لـ 140 حصان، وبه ناقل حركة أتوماتيك يتكوةن من 6 سرعات، ويرسل قوة للعجلات الأمامية،ه وسعرها هو:

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 679,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 719,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 789,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 849,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 979,900 جنيه.