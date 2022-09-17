نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا بـ8 الاف ريال سيارات مستعملة كالجديد حالات ممتازة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية المقدمة لعام 2022م، حيث أن هناك بعض المواقع الإلكترونية التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بعرض السيارات المستعملة والحديثة أيضًا، وتوفر هذه المواقع على المشتري العناء الذي يتكلّفه في الذهاب إلى السوق لفحص السيارة ومعرفة نوعها وإمكانياتها وأسعارها، حيث يقوم الموقع بعرض بعض المواصفات التي تهم المشتري وفي حالة أنه رغب في الحصول على معلومات أخرى يمكنه التواصل مع مالكها من خلال رقم التواصل.

سيارات مستعملة في السعودية

وكانت السيارات المقدمة لليوم الجاري مستعملة عبر أحد المواقع هي كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

تتميز السيارة بأن لونها مختلف وهو اللون الأزرق اللامع ومزودة من الأمام بشبك عريض مطلي بالكروم وفي منتصفه شعار شركة “تويوتا” اليابانية، السيارة تتكون من أربعة أبواب وتعمل بالبنزين والعداد أقصاه يبلغ 150 ألف كيلو متر، هي متوفرة الآن في منطقة الرياض بسعر 8 آلاف ريال سعودي وللتفاصيل الأخرى اتصل على رقم 966590098294.

2. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

السيارة تم إطلاقها في عام 2013م ومتوفرة بحالة مستعملة في الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر 8 آلاف ريال سعودي، وهي من الخارج لونها أسود والعجلات مصنوعة من الألومنيوم وارتفاعها عن الأرض مناسب، عدد أبواب السيارة هي أربعة وأقصى ممشى 317 ألف كيلو متر ولأي تفاصيل اتصل على رقم 966582597735.

3. سيارة هيونداي أكسينت 2010 مستعملة

السيارة لونها الخارجي هو اللون الفضي وعدد أبوابها أربعة أبواب، هي سيارة ليس متطورة كثيرًا وخاصة هيكلها الخارجي يتميز بالقدم نوعًا ما ولكن إمكانياتها ممتازة، سعر بيع السيارة هو 8 آلاف ريال سعودي والموتور مقترن بقير يعمل أوتوماتيكي، هي متوفرة في الرياض السعودية ويمكنكم التواصل مع مالكها عبر رقم 96658297735.

4. سيارة كيا سورينتو 2005 مستعملة

تتواجد السيارة في المملكة العربية السعودية في محافظة الرياض بسعر 10 آلاف ريال سعودي، هي موديل 2005م وتعمل بالبنزين والقير عادي ويمكنكم التواصل مع مالك السيارة حتى تحصلوا على المزيد من التفاصيل بخصوص السيارة من خلال الاتصال على رقم 966532261779.