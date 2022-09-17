نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل سيارات مستعملة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية امتلك سيارتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل عروض سيارات مستعملة وذلك حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الأماكن التي يريدونها في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون الموديل بحالة جيدة وأن تتوافر في السيارة العديد من الكماليات الهامة، ولذلك هناك العديد من الشركات السعودية التي تقدم عروض جيدة للغاية للسيارات المستعملة بإمكانيات متناسب على حسب ميزانيتك الموضوعة لشراء سيارة، حيث تعرض السعودية سيارات مستعملة تبدأ من موديل 2021 حتى الموديلات الحديثة لهذا العام.

سيارة مستعملة بضمان ثلاث سنوات

إذا كنت من الأشخاص محدودي الدخل وتريد أن تحصل على سيارة مستعملة ومناسبة لك فإن تلك السيارة موديل ٢٠٢١ هي مناسبة لك للغاية، ويبلغ القسط الشهري الخاص بها ٩٤١ ريال سعودي فقط وذلك من دون دفع أي مقدم أيضا وتحتوي على العديد من المميزات الأخرى مثل أن التقسيط سوف يكون مريحا للغاية في مدة تبلغ ٦٠ شهرا أو على ما سوف يتم الاتفاق عليه، ولا تحتاج السيارة إلى وجود كفيل إذا كان الشخص يمتلك سجل ائتماني جيد وسوف تقوم الشركة بالاتفاق مع العميل وذلك حتى يحصل جميع الاطراف على الأمان والسلامة.

سيارة كيا بيجاس موديل ٢٠٢١ بالتقسيط

تتميز سيارة كيا بيجاس بأن قسطها الشهري قليل للغاية ويتم الحصول عليها عن طويق دفع التقسيط على مدار ٦٠ شهر ويكون ذلك. بمبلغ قليل للغاية ومن دون دفع مبلغ مالي مقدما وتصل دفعة التملك في السيارة إلى 30٪ وهي تتميز بالعديد من الأشياء ومنها أن عداد السير الخاص بها يتراوح بين ٣٠ ألف كيلومتر و٣٩ ألف كيلومتر، وهي سيارة سيدان وأوتوماتيك وتوجد في الدمام وتتميز باللون الرمادي ولها ضمان لمدة ثلاث سنوات، ويبلغ سعرها الإجمالي ٩٦٧٤٢ ريال سعودي.

خطوات الحصول على سيارة مستعملة

يمكنك الحصول على السيارات المستعملة عن طويق شركة عبد اللطيف جميل وذلك عن طريق تقديم المستندات المطلوبة منك وهي:

الهوية الوطنية الخاصة بك.

صورة الإقامة الخاصة بك.

العنوان الخاص بك.

إثبات للسكن الذي تعيش به.

ثم تقوم بتعبئة نموذج طلب للحصول على سيارة مستعملة وذلك عن طريق كتابة بيانات السيارة والسعر الذي تريده ثم تقوم بالتأكد من جميع البيانات الخاصة بك حيث يجب أن تكون صحيحة، وإذا كانت البيانات صحيحة ومتوافقة مع الجهات المسؤولة سوف يتم التأكد من الأهلية وسوف يتم منحك السيارة والموافقة على طلبك فورا، وهناك أيضا خدمة عملاء خاصة بشركة عبد اللطيف جميل وهي متاحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.