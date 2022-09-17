نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «10 الف ريال فقط» سيارات مستعملة رخيصة في السعودية وطرق التواصل عبر المالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيارات مستعملة في السعودية مقدمة للعام الجاري لأصحاب الفئات محدودة الدخل، فالسيارات المستعملة هي من أكثر الخيارات المناسبة لتلك الفئات، وهذه السيارات متوفرة على بعض المواقع الإلكترونية والتي تم إطلاقها من قبّل بعض المبرمجين لعرض السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بدلًا من وضعها في الأسواق والذهاب لفحصها وكانت هذه أسهل الطرق لشراء الأشياء وبيعها والتي أصبحنا نتبعها في حياتنا هذه الفترة بشكل كبير.

أقوى سيارات مستعملة في السعودية

وهناك أربع سيارات مستعملة سنقوم بتقديمها لكم عبر السطور التالية وهي:-

1. سيارة شيفروليه أوبترا 2005 مستعملة

لون السيارة هو لون أخضر أقرب إلى الزيتي وتتكون من أربعة أبواب، تنتمي السيارة إلى شركة “شيفروليه” العالمية وتم إطلاقها في عام 2005م وتعمل السيارة بالبنزين وناقل حركة أوتوماتيكي، بالنسبة إلى العداد فيمكنه أن يسير حتى 300 ألف كيلو متر ويتم تقديمها وبيعها مستعملة بسعر 7 آلاف و500 ريال سعودي في الرياض ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 966553929769.

2. شيفروليه أوبترا بليزر 2005م مستعملة

هذه السيارة من السيارات الكبيرة التي تسمح بالرحلات العائلية وتتكون من خمسة أبواب ولونها من الخارج هو اللون الرصاصي، سعر بيع السيارة في الرياض يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويمكنكم التفاوض مع مالكها من خلال رقم 966562181843.

3. سيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة

سنة صنع السيارة وإطلاقها هي 2003م في اليابان، السيارة تتكون من أربعة أبواب ولونها من الخارج هو اللون الأبيض والمصابيح الأمامية كبيرة وتستحوذ على جزء كبير من واجهة السيارة الأمامية، السيارة يتم بيعها بسعر 7 آلاف ريال سعودي في منطقة تبوك ويمكنكم التواصل مع بائع السيارة من خلال رقم 966596280013.

4. سيارة تويوتا كورولا 2013م مستعملة

السيارة موديل 2013م وتم إصدارها اليابان من قبّل شركة “تويوتا اليابانية، حالة السيارة مستعملة ومتوفرة في الرياض في المملكة العربية السعودية وتعمل بوقود البنزين ويمكنك الحصول عليها بسعر 10 آلاف ريال سعودي يمكنك سداده بالتقسيط أو كاش بحسب إمكانياتك ولأي معلومات أخرى يمكنكم الحصول عليها من خلال مالك السيارة نفسه على رقم +966594915649.