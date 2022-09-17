نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غندورة السيارات.. تويوتا فورتشنر 2022 سيارة العصر بمواصفاتها الجبارة الخرافية واسعارها في الاسواق بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا تعتبر من السيارات المتميزة التي لها جمهور كبير بين الجميع حيث أن هناك بحث مستمر عن السيارات في كل مكان وعن كل ما هو جديد من تويوتا، وتعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من السيارات المتطورة التي شهدت طفرة جديدة فهي من السيارات الجديدة التي ستكون صيحة جديدة في عالم السيارات حيث يتوافر بها مجموعة من المواصفات المتميزة التي تسهل عليك الحصول على سيارة من طراز خاص، ولذلك سوف نتعرف على كل ما يخص تويوتا فورتشنر من خلال هذا المقال وعن سعرها.

أهم مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

هناك باقة من المواصفات التي تتميز بها سيارة تويوتا فورتشنر حيث أن هناك مجموعة من المواصفات المختلفة التي لن تجدها في سيارة ثانية ومنها:

محرك قوي للغاية يبلغ 400 سي سي .

السيارة بها نظام حماية كبير يعمل بكل كفاءة من أجل حماية المواطنين من خطر التعرض لأي حادثة.

يوجد في السيارة عزم دوران 367 نيوتن متر وبذلك فهي من السيارات العالية السرعة في الوقت الحالي.

يوجد مجموعة من الألوان المختلفة للسيارة لتساعدكم في الحصول على اللون المفضل لديكم، كما أن هناك مقاعد متميزة لراحة السائق والراكبين.

هناك زجاج كهربائي ملون ليزيد من عامل الجاذبية في السيارة.

يمكنك تغيير وضعية المقاعد بسهولة كبيرة وبدون معاناة.

توصيل بالبلوتوث مع وجود مكبرات صوت رائعة .

نظام حماية كاملة في السيارة للحماية من الحوادث.

شاشة بمساحة 8 بوصة مع امكانية الاتصال باجهزة الأندرويد.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022

أما عن سعر السيارة الذي يعتبر مفاجأة بالنسبو لباقة المواصفات والمميزات المختلفة التي تجد في السيارة من الداخل والخارج حيث أنك سوف تحصل على سيارة الأحلام.

فيمكنك أن تحصل على السيارة بسعر 187 ألف ريال سعودي وهو ما يقارب من 50 ألف دولار أمريكي، ويبلغ السعر بالمصري ما بين 775 ألف جنيه حتى 925 ألف جنيه، حيث أننا حرصنا على توفير كافة مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 التي تعتبر أحدث اصدار من سيارات تويوتا في الوقت الحالي والتي تتمتع بمجموعة كبيرة من المميزات التي تجعلها سيارة الأحلام للكثير من الناس.