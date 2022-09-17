نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من كيا وصل البلاد…. سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage بمواصفات خيالية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية احصل عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage بمواصفات خيالية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية، شركة كيا من أكبر الشركات التي لها مكانة كبيرة بين أنواع السيارات المختلفة وذلك لإنها تتميز بالعديد من المميزات الكثيرة والجودة العالية بالإضافة إلى أنها تقدم سعر مناسب لا يقبل المنافسة، لذلك سوف نتعرف على مواصفاتها خلال الفقرات التالية وأسعارها في مصر والسعودية.

سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage



الشركة الكورية كيا قد وفرت العديد من أنواع السيارات المختلفة التي تنتمي إلى كيا سبورتاج 2022 فهي تكون أنواعها كالتالي

سياره كيا سبورتاج 2022 lx.

كيا سبورتاج 2022 Nightfall.

هو ايضا سياره كيا سبورتاج 2022 Ex.

سياره كيا سبورتاج 2022 SX Turbo.

وسوف نتعرف على اهم المواصفات لهذه الفئات والعيوب والأسعار خلال الفقرات التالية :

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

طول السيارة يبلغ . 183.5بوصة والعرض يصل إلى 73.4 بوصه من خلال ارتفاع 65 بوصة وتصل طول القاعدة في سياره كيا سبورتاج فيبلغ 108.4 بوصة.

محرك السيارة متوفر بأربع بدائل متنوعة يمكن أن تختار منها كالآتي :

المحرك الجديد لكيا سبورتاج يأتي بمحرك أربعة سلندر 1600 سي سي، حيث يأتي بقوة حصان 180 حصان، يكون مزود بالشاحن التوربيني، وعزم الدوران 265 نيوتن لكل متر، حيث تلف في الدقيقة الواحدة 4500، تأتي بناقل حركة أوتوماتيك يمتد إلى سبعة سرعات، وتعمل على النظام دفعه أمام العجلات وبها خزان وقود وساعته 54 لتر

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج 2022 تتميز باستخدام المكيف حيث تعمل بمكيف يدوي أو أوتوماتيكي، حيث يكون ثنائي المنطقة.

2022 تتميز باستخدام المكيف حيث تعمل بمكيف يدوي أو أوتوماتيكي، حيث يكون ثنائي المنطقة. وبها فتحة سقف بانورامية.

وبها زجاج على جانبي والخلفي يكون ملون .

تأتي بعجلة القيادة كثيرة الاستخدامات حيث تكون مزودة ببدلات لنقل الحركة بالإضافة إلى وجود شاشة عدادات صغيرة يأتي بشاشة 8 بوصة وسطية.

وبها بلوتوث وراديو وشد مكبرات للصوت حيث أنها تدعي من نظام آبل كار بلاي واندرويد.

سيارة كيا سبورتاج بها إضاءة محيطة من الداخل متعددة الألوان.

بها إضاءة محيطة من الداخل متعددة الألوان. وبها مرآة ذاتية التعتيم. وتأتي بشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

أما عن مقاعد تأتي قماش أو جلد أو تأتي بمقاعد قماش وجلد مع الكنتاريا حيث تكون مزودة بخاصية التبريد والتدفئة والإحساس بالراحة عند الجلوس وبالإضافة إلى إمكانية المقاعد الخلفية عن بعد.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

سوف نقدم لكم أسعار سيارة كيا سبورتاج في المملكة العربية السعودية وهي:-

قد يصل سعر فئة SX Turbo 132.363 ألف ريال سعودي.

أما عن سعر الفئة EX 2022 123.738 ألف ريال سعودي.

قد يصل سعر الفئة nightfall 105.338 ألف ريال سعودي.

فئة LX 2022 تأتى بسعر 93.148 ألف ريال سعودي.

أسعار سيارات كيا سبورتاج 2022 في مصر

الفئات التي تتوفر من نوع كيا سبورتاج الجديدة في السوق المصري يوجد خمس فئات.