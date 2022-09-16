نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاروخ الفاخر وصل ..سيارة تويوتا كراون Toyota Crown 2023 الجديدة بمواصفات عالمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الكشف عن سيارة تويوتا كراون 2023 في يوم إطلاق السيارة في المملكة العربية السعودية، تويوتا كراون 2023 هي سيارة فاخرة أنتجتها تويوتا تنتمي إلى فئة السيدان ومجهزة بمحرك هجين بالإضافة إلى ميزات الأمان، كما أن لديها نوعين مختلفين من المحركات بمستويات أداء مختلفة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الداخلية التي تم نشرها في أكثر من طراز. مواصفات سيارة كراون 2023 تم تصنيع أحدث سيارة من قبل علامة تويوتا التجارية الشهيرة وتتميز بمحرك قوي رباعي الأسطوانات بقوة مجتمعة تبلغ 340 حصانًا.

يتمتع المحرك بسعة كبيرة تصل إلى 2.5 لتر ولأنه “أوتوماتيكي” فإنه يحتوي أيضًا على ست سرعات مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على نظام دفع رباعي ونظام فرامل أوتوماتيكي ونظام مساعدة في التوجيه.

تتوفر العجلات أيضًا بأحجام كبيرة جدًا ويبلغ قياسها 21 بوصة مما يجعلها مناسبة للسفر لمسافات طويلة. الميزات الجديدة وخصائص السلامة في تويوتا كراون تأتي السيارة مجهزة بمجموعة واسعة من الميزات والإضافات التي تميزها عن السيارات المعاصرة الأخرى في السوق. وتتميز السيارة بقياساتها التي تشمل الطول “4928 ملم” والعرض “1.839 ملم” وارتفاع غطاء المحرك عند “2023: 1539 ملم” وطول قاعدة العجلات عند “2850 ملم”. “ تحتوي السيارة أيضًا على سقف بانورامي ونظام موسيقى “JBL” ونظام متطور للتعرف على الصوت وشاشتين مقاس 12.3 بوصة. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على نظام للتحكم في المناخ بقدرات مزدوجة تتمثل في “التدفئة والتبريد” ومناطق الكشف عن المطر ، ونظام تحويل المعلومات وعداد رقمي. يجب تقديم السيارة في 4 مجموعات محركات مختلفة كل منها به اختلافات طفيفة في طريقة تصميمها. أنظمة الأمن والسلامة في تويوتا كراون 2023 لديها أجهزة استشعار لتحديد المواقع في الأمام والخلف.

نظام مساعدة الفرامل الأوتوماتيكي

لديها نظام لاستقرار الحركة القابل للتكيف. عيوب سيارة تويوتا كراون 2023 مقصورة Toyota Crown 2023 مقيدة بالحجم لا سيما في الصف الثاني وفقط في بدائل طراز السيدان.

تصميمه الخارجي لا يحظى بشعبية لدى العديد من عملائه. سعر تويوتا كراون 2023 الرسمي لم تكشف تويوتا رسميًا عن السعر الدقيق الذي ستطرح به تويوتا كراون 2023 للبيع في المملكة العربية السعودية. لكن محللين آخرين يتوقعون أن يبدأ سعره من 150 ألف ريال سعودي للفئة العادية مع احتمال أن يصل سعر النسخة البلاتينية إلى 187.775 مليون ريال سعودي.

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