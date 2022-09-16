نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة فورد موستنج 2023 لمحبي السيارات الرياضية تعرف على المواصفات القياسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر محبي السيارات موعد نزول سيارة فورد موستنج 2023 الإصدار الحديث، حيث يعرف عن شركة فورد صنعها للسيارات الرياضية التي تكون ذات شكل جيد مع إمكانيات مميزة، كما أن الإصدار الأخير للشركة حاز على إعجاب كبير من قبل محبين السيارات الرياضية، كما وصل عدد مبيعات السيارات داخل الشركة إلى 55 ألف سيارة في السنوات الخمس السابقة، لذا بعد أن تم الإعلان عن الإصدار الحديث من قبل الشركة، بدأت التوقعات حول مواصفات السيارة وما هو السعر المتوقع لها.

مواصفات سيارة فورد موستنج 2023

توقع الخبراء مواصفات السيارة الحديث من شركة فورد، وستكون مشابهة إلى حد كبير من الإصدار السابق لها، مع إضافة بعض المميزات، وإليكم كافة المواصفات التي تم توقعها:

تأتي المقاعد بنفس فكرة السيارات الأخرى، وهي عبارة عن مقعدين في الأمام ومقعدين في الخلف.

لكن يوجد عيب هو صغر المساحة بين الصفين مما يسبب شعور بعدم الراحة في الجلوس خلفا.

كما جاء مقعد السائق بإمكانيات إضافية متوقعة، حيث كان في السابق يتحرك 6 اتجاهات، ومن المتوقع أن يتحرك في 8 اتجاهات.

كما أن لمقعد من خامة القماش، ولكن توجد ميزة تعديلها إلى خامة الجلد، وذلك حسب طلب العميل.

تبلغ مساحة الحقيبة الخلفية للسيارة مساحة نحو 3.5 تقريبا.

كما استمرت التوقعات حول مساحة خزان البنزين، حيث من المتوقع أن يزداد مساحة اتساعه ويصل إلى 382 لتر.

يوجد داخل سيارة فورد موستنج مكبرات للصوت يأتي عددها 9 مكبرات وذلك للحصول على صوت عالي.

كما تأتي تقنية الصوت جيدة، ويمكنك التحكم فيها عن طريق الشاشة الأمامية، وذلك باستخدام اللمس.

كما جاءت الفرامل تعمل بشكل أتوماتيكي، ولكن تعمل تلك الميزة عند الظروف الطارئة.

سعر سيارة فورد سبورتنج الموديل الحديث

تأتي السيارات الرياضية غالية الثمن، ومن أشهر تلك السيارات هي سيارة فورد موستنج، حيث جاءت كل الأسعار الخاصة بالإصدارات السابقة مرتفعة، وإليكم الأسعار:

سيارة فورد موستنج موديل 2022 جاء سعرها بداية من 25 ألف دولار.

أما السيارة التي تكون من فئة جي تي 350 سعرها في السعودية يساوي 51 ألف ريال سعودي.

سيارة فورد موستنج شيلبي بدأ سعرها في المملكة السعودية يساوي 180 ألف ريال سعودي.

محرك سيارة فورد موستنج الحديثة 2023

جاء المحرك الخاص بالسيارة يتميز بأنه يعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك تقليل لاستخدام البنزين، وأيضا للحفاظ على البيئة، كما أن المحرك يساوي 8 سلندر، وعزمه يساوي 320 نيوتن، والسعة الخاصة بالمحرك تساوي 3.7 لتر، كما يحتوي المحرك على 6 ناقلات خاصة بالحركة وذلك بالنسبة للسيارات الأوتوماتيكية، والقوة الخاصة بالمحرك هي 310 حصان، والرفع جاء رباعي، كما حصل على براءة الاختراع وذلك منذ سبع سنوات.