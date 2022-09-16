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عمر شويل - جدة للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة بقسط شهري يبدأ من 500 ريال للبيع بالتقسيط، عرضنا الأول اليوم سيكون على كيا سيراتو 2014 قطعت مسافة مائة ألف كم فقط، السيارة متواجدة في حفر الباطن بسعر 10 آلاف ريال قابلة للتقسيط عن طريق دفع مقدم 2500 ريال وقسط شهري 500 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600cc بقوة 123 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بمكيف ثلاجة، فرش مقاعد جلد، نوافذ كهربائية امامية وخلفية، جنوط، نظام صوتي، بلوتوث، مدخل AUX، مدخل USB، قفل مركزي لللابواب، أحزمة امان.

للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة نظيفة

للبيع بالتقسيط سيارة كيا سبورتاج 2017 قطعت مسافة 90 ألف كم ومتواجدة في الدمام، السعر المطلوب 20 ألف ريال مع إمكانية التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال وقسط شهري 1000 ريال. المحرك رباعي الاسطوانات سعة 2400cc بقوة 184 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بكاميرا خلفية، كشافات ضباب، مقاعد كهربائية، مثبت سرعة، مكيف، ريموت كنترول، النظام الذكى لركن السيارة، وسادة هوائية للسائق والراكب، قفل مركزى للابواب، نوافذ كهربائية امامية وخلفية، زجاج فاميه، نظام صوتي فاخر، مدخل USB، بلوتوث، مشغل اسطوانات، مدخل AUX، نظام فرامل المانع للانغلاق بالاضافة إلى حساسات أمامية وخلفية.

للبيع بالتقسيط سيارة هوندا المنت مستعملة موديل 2015 قطعت مسافة 150 ألف كم ومتواجدة في مكة، السعر المطلوب للبيع هو 27 ألف ريال قابلة للتقسيط علي أن يتم دفع مقدم 12ألف ريال وقسط شهري 5000 ريال لمدة ثلاثة أشهر. المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1800cc وناقل الحركة AUTO. تتميز بمقاعد جلدية، نوافذ كهربائية خلفية، نظام صوت، راديو كاسيت، مبدل أقراص، جنوط، وسادة هوائية للسائق، تكييف، كشافات ضباب وغيرها من المواصفات.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

للبيع بالتقسيط سيارة هوندا اوديسي ال اكس مستعملة موديل 2018 قطعت مسافة 35 ألف كم ومتواجدة في جازان، السعر المطلوب للبيع هو 23 ألف ريال قابلة للتقسيط عن طريق دفع مقدم 5000 ريال وقسط شهري 500 ريال. المحرك سداسي الاسطوانات سعة 3500cc وناقل الحركة AUTO، تتميز بمرايات كهرباء، كاميرا خلفية، مكيف، ريموت كنترول، فتحة سقف، نوافذ كهربائية خلفية وامامية، زجاج فاميه، نظام الصوت، راديو كاسيت، مشغل اسطوانات، مدخل AUX، مدخل USB، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسائد هوائية، جنوط، مقاعد كهربائية.