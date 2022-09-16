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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة فورد موستنج 2024 الجيل السابع تم الإعلان رسميا عن سيارة فورد موستنج 2024 الجديدة للجيل السابع حيث تتميز السيارة بكثير من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ويوجد منها نسختين المكشوفة السقف والكوبي والتي حصلت على محركات محسنة ويوجد فيها محرك v8 بجانب وجود المحرك التقليدي الايجو بوست 2.3.

تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي ويوجد يدوي، كما تتميز هذه السيارة بوجود شاشة بمقاس 13.2 بوصة مع وجود تحسينات داخلية وتم الإعلان عن بيع هذه السيارة خلال العام الجديد 2023 في المنتصف الثاني تقريباً.

تحديثات فورد كوستنج 2024

هذه السيارة تتميز بتصميمات حديثة وهي من السيارات الرياضية وحصلت على تحديثات جديدة مثل حزام الأداء وعادل نشط كما يتواجد فيها فرامل ألكترونية تعمل في الانجراف مع وجود نظام تفاضلي محدود الانزلاق.

تتميز هذه السيارة بنسخة جديدة دارك هورس بقوة 500 حصان وتم عمل فتحات تهوية على غطاء المحرك ففي السابق كان يتواجد فقط فتحتان على جانبي الغطاء ولكن في الوقت الحالي يوجد فتحة واحدة فقط ولكن في المنتصف.

تتميز أيضا بوجود شبك أكبر حجما ويوجد فيها لمسات من الكروم الرياضي أما بالنسبة للشبك الأمامي يوجد فتحات تهوية كبيرة الحجم وفي أسفل المصد الأمامي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ويتوفر فيها أربع خادم للوقود في أسفل المصعد.

التصميم الداخلي للسيارة

تتميز السيارة بوجود لوحة بمقاس 12.4 بوصة ويوجد فيها شاشة قابلة للتوصيل لجميع الهواتف الذكية وتعمل أيضا بالأوامر الصوتية.

يوجد فتحات المكيف بتصميم مستطيل ذات تطريز أحمر وإطار من الكروم أما بالنسبة للمقاعد جاءت بتصميم رياضي يوجد عليها غطاء جلدي لونه أحمر أما في المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية تطريز أحمر والدركسيون ذات تصميم عريض يجعلك تشعر أنها سيارة رياضية.

مواصفات محرك السيارة

المحرك القياسي يصل إلى 2.3 لتر بعدد 4 سلندر مع وجود شاحن تربو أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 300 حصان ويوجد فيها ناقل الحركة ذو عشرة سرعات يعمل بنظام أتوماتيك أما النسخة الأعلى سعد 5.0 لتر بعدد ثمانية سلندر بجانب وجود نقل الحركة ذو ستة سرعات يدوي أما بالنسبة للموديل الأخير من هذه السيارة قوة الحصان تصل إلى 450 وعزم الدوران 420.