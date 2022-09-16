السيارة الغندورة وصلت البلاد….سيارة شيري تيجو 7 Chery Tiggo 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة احصل عليها الآن

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عمر شويل - جدة سيارة شيري تيجو 7 Chery Tiggo 2023 بمواصفات عالمية، تدخل سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ضمن فئات السيارات الرياضية التي تتعدد استخداماتها وتعد من سيارات الكروس أوفر المدمجة وقد تم إضافة العديد من التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة وتأتي بمنظومة دفع هجينة مميزة تجعل أدائها قوي كما تتميز بتقنيات حديثة وكماليات متعددة في ضمان رفاهية السائق والركاب.

سيارة شيري تيجو 7 Chery Tiggo 2023 بمواصفات عالمية

تبلغ قوة محرك سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 نحو 326 حصان.

كما يقدر عزم دوران المحرك بنحو 565 نيوتن لكل متر.

يقترن محرك شيري تيجو 7 بناقل الحركة اوتوماتيك يشمل ثلاث سرعات مختلفة.

تتسارع سيارة شيري تيجو 7 من السكون وحتى 100 كيلومتر خلال مدة 4.9 ثانية.

من السكون وحتى 100 كيلومتر خلال مدة 4.9 ثانية. ويبلغ معدل حرق المحرك نحو 4.9 لتر/100 كم.

يتكون محرك البنزين في سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من أربع أسطوانات و تصل سرعته إلى 1500 سي سي.

يقترن محرك كهربائي بالمثبت على المحور الخلفي للعجلات.

وتعتمد سيارة شيري تيجو 7 على نظام الدفع الرباعي للعجلات في عملها.

مميزات سيارة شيري تيجو 7 برو 2023

تم إضافة العديد من التعديلات على المقصورة الداخلية لسيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 عن النسخ السابقة.

كما تأتي بلوحة قيادة جديدة.

تحتوي سيارة شيري تيجو 7 برو على أكثر من شاشة اللمس.

يوجد نظام للتحكم في المناخ.

تم تجديد عجلات القيادة.

تتميز الواجهة الأمامية لسيارة شيري تيجو 7 برو 2023 بمصابيح أمامية وخلفية.

كما تحتوي سيارة شيري تيجو 7 برو على عجلات رياضية بتصميم انسيابي.

الواجهة الأمامية للسيارة مطعمة باللون الأزرق.

تحتوي على شبكة تهوية جديدة .

بها مصد أمامي جديد.

مقاس عجلات سيارة شيري تيجو 7 برو 19 بوصة.

تدعم أنظمة متطورة مثل بصمة الوجه.

سيارة شيري تيجو 7 برو بها كاميرا 360 درجة.

أبعاد سيارة شيري تيجو 7 برو 2023

يبلغ طول سيارة شيري تيجو 7 برو 2023 نحو 4500 مليمتر.

بينما يبلغ عرض سيارة شيري تيجو 7 برو 1842 ملليمتر، فيما يبلغ ارتفاعها 1705 ملليمتر.

يصل طول قاعدة عجلات السيارة إلى 2670 مليمتر.

أسعار سيارة شيري تيجو 7 برو 2023 في السعودية