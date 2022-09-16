نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا ريو في السعودية رخيصة سيارة اقتصادية مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا ريو بالسعودية من أبزر أنواع السيارات الاقتصادية داخل المملكة والتي تنتشر بكثرة الفترة الأخيرة في شوارع بكافة أنواعها سواء السيدان أو الهاتشباك، فأن سيارة كيا ريو من السيارات المدمجة التي توفر مساحة واسعة بنسبة ثابتة للركاب ومقصورة جذابة في كل طرازات بالهيكل الخارجي السيدان والهاتشباك، كما إن بها نظام ترفيهي جديد مجهز بأندرويد وأوتو، كما أن سيارات ريو موفرة في الاستهلاك بالنسبة للوقود.

سيارات كيا ريو في السعودية رخيصة

عند التفكير في شراء سيارات كيا ريو فأنت تستمتع بشراء سيارة صغيرة الحجم جيدة مع قيادة رياضية، والكابية لديها مريحة جدا، فتلك السيارة تعد أفضل سيارة مدمجة مقابل سعرها تعدي القوية والجودة والمتناه والسلاسة على الطريق.

سيارة كيا ريو موديل 2019 بالسعودية

سيارة ريو من السيارات القوية خاصة موديل عام 2019، محرك السيارة قوي بسعة 1.4 لتر، يولد قوة 123 حصان، كما أن عزم دوران بنحو 151 نيوتن/ متر، السيارة ريو 2019 متصلة بناقل حركة أوتوماتيك يولد 6 سرعات مختلفة.

نوع الدفع أو الجر للسيارة ميكانيكية الجر أمامي قيادة. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. تحتوي السيارة على مشغل أسطوانات، سنتر لوك. مرايات كهربائية، عجلة قيادة معززة أليا. نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية.

سيارة كيا ريو هاتشباك 2019 LX

سيارة ريو هاتشباك بمحرك بسعة 1400 لتر بقوة 123 حصان، عزم دوران 150 نيوتن لكل متر، سيارة بناقل حركة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات، نوع الدفع أو الجر ميكانيكية الدفع للعجلات رباعية، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات مجلس التعاون الخليجي سيارة للطرق الوعرة والتلال والطرق الصحراوية.

وقود محرك السيارة كيا ريو هاتشباك البنزين. استهلاك السيارة للوقود قليل موفرة إستهلاك. عدد سيلندر محرك السيارة 4 سيلندر. عدد أبواب السيارة أربعة أبواب.

مواصفات ومميزات سيارة ريو 2019