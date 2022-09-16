نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوحش الأمريكي قادم” مواصفات فورد موستنج 2023 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم مواصفات سيارة فورد موستنج 2023، لأنها من السيارات المبهرة للجميع من حيث مواصفاتها وشكلها الخارجي وغيره، كما أن الجيل السابق لها نجح نجاحا ساحقا، لذا يبحث محبي السيارات على مواصفاتها، ويعتبر هذا النوع من السيارات الفورد من أقوى الأنواع الرياضية، ومن أكثر السيارات التي تم تم بيعها في الفترة السابقة، حتى وصلت مبيعاتها إلى خمسة وخمسون ألف سيارة في الخمس أعوام السابقة فقط.

مواصفات سيارة فورد موستنج 2023

يتوقع بعض الخبراء أن شكل السيارة الجديد سوف يكون مماثلا للشكل السابق، ولن يختلف عنه كثيرا، ونجد المواصفات الداخلية للسيارة هي:

بالنسبة للمقاعد: مثل السيارات العادية، وهم مقعدين بالأمام، وبالصف الثاني يوجد مقعدين أيضا، ولكن المساحة بين الصفين ليست كبيرة، لذا تكون غير مريحة.

بالنسبة لمقعد السائق، فكان من قبل في الموديل السابق يتحرك في ستة اتجاهات، بينما الحديث يتحرك في ثمان اتجاهات.

بالنسبة لمكونات المقاعد، فهي من القماش، ولكن يمكن تعديلها إلى الجلد بناء على طلب العميل.

يتميز هذا الموديل بالفخامة.

أما بالنسبة لحقيبة السيارة الخلفية فتبلغ مساحتها حوالي 3.5 .

يوجد بالسيارة الجديدة خزان للبنزين يتسع إلى ما يقرب من 382 لتر.

تستخدم سيارة فورد موستنج 2023 عدد 9 مكبرات للصوت للحصول على مستوى صوت مرتفع.

تقنية الصوت بها عالية جدا، وتكون عن طريق شاشة صغيرة تستخدم باللمس.

بالنسبة للفرامل فهي أتوماتيكية ولكن ليست في كل المواقف، بل في المواقف الطارئة فقط.

سعر سيارة فورد سبورتنج الموديل الجديد

تعتبر سيارات فورد موستنج من أغلى السيارات سواء في الوطن العربي أو غيره، وتختلف سعرها باختلاف الموديل، وأسعارها كالتالي:

سيارة فورد موستنج 2022: يبدأ سعرها من 25 ألف دولار.

الفئة جي تي 350: يبدأ سعرها من 51 ألف ريال في المملكة العربية السعودية.

سيارة فورد موستنج شيلبي: يبدأ سعرها من 180 ألف ريال سعودي.

محرك سيارة فورد موستنج في موديل 2023

يعمل المحرك الجديد بالطاقة الكهربائية، وذلك تقليلا لاستخدام البنزين والمساهمة في بيئة نظيفة، وبالنسبة لقوة محركها فهي 8 سلندر، وعزمه 320 نيوتن، وسعته 3.7 لتر، وبها ستة ناقلات للحركة بالنسبة للسيارات الأتوماتيكية، وقوته 310 حصان، والرفع به رباعي، وقد حصل هذا المحرك على براءة اختراع من قبل منذ سبع سنوات.