نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 سيارة الـSUV والسيدان 2023 Toyota Crown في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 ، الشركة اليابانية تويوتا تحتفل بإطلاق سيارة 2023 Toyota Crown الجديدة كليا، والتي تعرف بـ”تاج تويوتا”. والتي تستهدف أسواق 40 دولة لكي تبيع تويوتا كراون 2023 وذلك في خلال عام 2022 الجاري، وهذا حسب موقع “اليابان بالعربي”. وهذا الجيل مميز فبإضافة أنه الجيل الـ16 من تويوتا فهو أيضاً عبارة عن سيارة مدمجة بين السيدان والـSUV الرياضية “متعددة الاستخدامات”، وطبعاً هذا التغيير أو التطور لم يأتي من قبيل الصدفة بل جاء بعد تراجع الطلب على السيارات السيدان عالمياً وللمزيد من المعلومات عن السيارة يمكنك متابعتنا.

مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023

وعن تويوتا موتور قال رئيس الشركة “تويودا أكيو” :

لطالما كانت تويوتا كراون 2023 تجمع بين التكنولوجيا والموهبة اليابانية. ويمكننا وضع مثل هذه الإمكانيات اليابانية في طرازات عديدة أيضا. وتأتي مواصفات تويوتا كراون 2023 بفئات XLE، Limited، Platinum. كما تتوفر بنوعين من المحركات “HYBRID MAX” و”THS”.

وبناءً على هذا الكلام تتنافس تويوتا حاليا في أسواق 40 دولة بالمحرك الهجين الجديد “HYBRID MAX”. وهو يوفر قوة 340 حصان “صافية”.

مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 سعة 2.4 لتر.

سعة 2.4 لتر. كذلك ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات لكي يعطي بأقل عدد من اللفات أعلى قوة.

كما أن معدل استهلاك الوقود هو 28 ميلا في الجالون سواء شوارع عادية أو على الطرق السريعة.

كذلك تضم السيارة بطارية مطورة “هيدريد ثنائية القطب” تدعم نظام XLE لكي يزداد السير إلى 38 ميلا لكل جالون.

تويوتا كراون 2023 السعودية

وتأتي تويوتا كراون 2023 فئة XLE بمواصفات :

سعة 2.5 لتر.

نظام دفع رباعي لكل العجلات.

ثلاث أوضاع قيادة بنظام الوسائط المتعددة الجديد من Toyota .

. شاشة لمس بمقاس 12.3 بوصة وعدد 6 مكبرات صوت.

جدير بالذكر أن مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 تتوفر بخمسة ألوان :

أسود.

أبيض أكسجين.

رمادي مغناطيسي معدني.

معدن ثقيل.

أحمر فوق صوتي بتصميم داخلي أسود.

مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 تأتي الفئة المحدودة من السيارة بمميزات XLE كذلك تضيف مصابيح أمامية LED متعددة الحزم. بالإضافة إلى سقف بانورامي ثابت. مقاعد جلدية يتم تسخينها في الأمام والخلف وتهويتها في الأمام. كذلك نظام صوت JBL بـ11 مكبر صوت. مع مساحات زجاج أمامية تستشعر المطر. مع حزمة تقنية متقدمة تضيف عجلات معدنية داكنة مقاس 21 بوصة. بالإضافة إلى 10 قضبان في كل جنط. مع كاميرا لرؤية عين الطيور ومفتاح رقمي. الألوان الداخلية toyota crown 2023 colors الأسود والكستنائي والمكاديميا.

سعر تويوتا كراون 2023 و Toyota Crown 2023 سعر

مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 أعلنت تويوتا عبر الموقع الرسمي عن ميعاد طرح تويوتا كراون 2023. خلال الربع الثالث من العام 2022 في أوروبا وأمريكا. بينما تويوتا كراون 2023 السعودية والإمارات ودول الخليج خلال الربع الأخير من العام الجاري. وفي مصر متوقع أن تأتي خلال النصف الأول من عام 2023 المقبل. وعن Toyota Crown 2023 سعر فيتراوح سعر toyota crown 2023 ksa حسب التسريبات ما بين 40 إلى 50 ألف دولار. ونحن في انتظار إعلان السعر الرسمي من Toyota في اليابان والوكلاء في الدول العربية.