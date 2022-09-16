نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 سيارات تويوتا 2022 تمويل عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي والمشاركة مع احتفالات المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني بتاريخ 23 سبتمبر 2022، حيث تقوم الشركات العاملة في مجال تقسيط السيارات على تقديم عروض اليوم الوطني 92 سيارات تويوتا بأرخص الأسعار بتلك المناسبة العظيمة التي اصبح لها إجازة رسمية احتفالا بيوم توحيد المملكة تحت لواء آل سعود، كما تقدم عروض تمويل السيارات عبداللطيف جميل بمناسبة العودة للمدارس والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

عروض اليوم الوطني 92 سيارات تويوتا

من خلال عروض التأجير التمويلي يقدم عبداللطيف جميل عروض اليوم الوطني 92 سيارات تويوتا تحت شعار العودة للمدارس المستمر حتى نهاية الشهر الجاري أو نفاذ الكمية المعروضة، حيث يتم الاستفادة ومعرفة التفاصيل من الدخول على موقع عبداللطيف جميل، ومعرفة كافة التفاصيل من شروط التقديم، ومميزات عرض سيارات العودة للمدارس.

مزايا عروض تويوتا عبداللطيف جميل

تتميز عروض التمويل التأجير للتقديم على العرض الحالي من شركة عبداللطيف جميل بما يلي:

لا تدفع دفعة أولى عند التقديم، وذلك في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من الدخل الشهري للعميل.

ولا تحتاج إلى كفيل في حال توافر الشروط.

الأقساط عبر سداد بسهولة ويسر.

تصل الدفعات الشهرية غلى 60 شهر.

عروض السيارات تويوتا

يقدم عبداللطيف جميل عروض السيارات بنظام التأجير التمويلي لسيارات تويوتا وتشمل الأنواع الأتية:

سيارة يارس سيدان 2022 (واي شركات): دفعة شهرية 1.083 ريال لمدة 60 شهر.

كذلك سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات خاص: بقسط شهري 1097 ريال مع فترة سداد 60 شهر.

بينما يارس سيدان 2022 – واي شركات (2): بتقسيط شهري 1.105 ريال لمدة 60 شهر.

وسيارة كورولا 2022- اكس ال اي 1.5: بقسط شهري لمدة 60 شهر مقداره 1.339 ريال سعودي.

وأيضًا كورولا 2022 (اكس ال اي مطور 1.5): دفعة شهرية 1.404 ريال حتى 60 شهر.

والأروع كورولا 2022 (اكس ال اي مطور 1.5 فتحة سقف): بقسط شهري يصل إلى 1.510 ريال سعودي.

كذلك سيارة كامري 2022 (ال اي اساسي 2.5): تتطلب قسط شهري 1.753 ريال سعودي طوال فترة التقسيط الـ 60 شهر.

وإنوفا 2022 -GL – K: بقسط شهري 1.774 ريال سعودي.

الحصول على عروض تمويل السيارات عبداللطيف جميل سهل جدا من خلال الموقع، وبمناسبة احتفالات المملكة في اليوم الوطني السعودي نتقدم لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، وكذلك للشعب الكريم بالتهاني أو يزداد الحب والرخاء للشعب السعودي.