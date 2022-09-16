نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهري بإمكانيات عالية اقوي عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي أكسنت ب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهريب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهري، هناك الكثير من الأشخاص الذين يقوموا بالبحث عن أفضل أنواع السيارات المتطورة والحديثة حتى يتمكنوا من الحصول على سيارة بالتقسيط من عبد اللطيف جميل وتعتبر سيارة هيونداي اكسنت من أكثر السيارات المميزة الذي يبحث عنها دائما عشاق السيارات الحديثة التي تتميز بالقوة والفخامة وخاصة سيارة هيونداي اكسنت، لهذا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهيونداي وأهم المواصفات الموجودة فيها لكي تتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة ب سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف جميل.

ب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهري

تقوم مجموعة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل العروض المميزة على السيارات حتى يتمكن أي شخص من الحصول على السيارة المناسبة له مع إمكانية التقسيط السيارة لمدة تصل إلى خمس سنوات حيث يمكنك الحصول على سيارة بمبلغ يصل إلى 55.900 ريال سعودي أما بالنسبة للقسط الشهري يتم سداد 700 ريال كل شهر.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023

يوجد كثير من المميزات الموجودة في هذه السيارة حيث يصل سعر الممشى السيارة إلى 192 كيلو متر أما بالنسبة لمحرك السيارة يصل إلى 1000.600 سي سي وقوة الحصان تصل إلى 125.

بينما تتميز السيارة بوجود مخرج هوائي اثنين فولت مع توافر مصابيح إمامية ليدا متطورة ويتم استخدام البنزين للسيارة يصل إلى 7.4 لترات لكل 100 كلم ويوجد فيها أربع سرعات مع وجود دفع أمامي أما بالنسبة لناقل الحركة يعمل بنظام الأتوماتيك.

تتميز أيضا السيارة بوجود وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية مع وجود حقيبة خلفية ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء.

يتوفر أيضا فيها نظام مانع للانغلاق مع خاصية التحكم في الفرامل ويوجد فيه سيارات هيونداي اكسنت مثبت سرعة فتحة سقف بانورامية مع وجود راديو مكبرات صوت وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيفية الحصول علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 من عبد اللطيف جميل

يمكنك الحصول على هذه السيارة وفترة السداد تصل إلى 60 شهراً تقوم بدفع الدفعة الأولى الخاصه بالسيارة تصل إلى 28.495 ريالا أما بالنسبة للدفعة الأخيرة يتم سداد 22.625 ريالا بينما سعر هذه السيارة يصل إلى 95.123 ريالا وبالتالي بتوفر مجموعة عبد اللطيف جميل العديد من الاختيارات لكي تتمكن من الحصول على السيارة وسدادها في الوقت الذي تريده واختيار ما يناسبك.