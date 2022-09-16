نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل السيارات من معرض عبداللطيف جميل.. وأجدد العروض على التمويل وخدمات السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عبداللطيف جميل، واحد من أكبر معارض السيارات بالمملكة هو عبداللطيف جميل لبيع السيارات الجديدة وكذلك المستعملة بالكاش والتقسيط حيث يوفر المعرض خدمات عديدة للعملاء من أجل تسهيل امتلاك سيارة سواء جديدة أو مستعملة في ظل تلك الفترة وخاصةً مع الحاجة الشديدة إلى السيارة لتوصيل الأبناء وإتمام المشاوير والتنقلات اليومية، ولكن يضع معرض عبداللطيف جميل للسيارات شروط ثابتة من أجل شراء سيارة بالتقسيط فما هي تلك الشروط؟

شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات

يجب توفير هذه الشروط في البداية بالعميل الذي يرغب في امتلاك سيارة من المعرض بخدمة التقسيط وهي:

أقساط السيارة المحددة شهريًا لا تزيد قيمتها عن خمسين بالمائة من راتب العميل. نسخة من هوية المتقدم على أن تكون في الصلاحية الخاصة بها. أدنى عمر مسموح له للحصول على القسط هو 18 عام وإذا كان أقل من هذا يشترط وجود وصي. يتم تقديم طلب شراء السيارة من خلال المعرض إلكترونيًا من موقع معرض عبداللطيف جميل الإلكتروني. عدم وجود أي أقساط أخرى من شركة تمويلية أخرى. تقديم ما يثبت مدة عمل المستعلم بحيث لا تكون تلك المدة أقل من شهر للجهات العامة أو ثلاثة للجهات الخاصة. راتب العميل المتقدم لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال. تقديم صورة مختومة من جهة العمل ورخصة القيادة.

عروض عبداللطيف جميل على السيارات

إذا تحققت الشروط السابقة في العميل يمكنه شراء السيارة التي يشاء بالتقسيط من المعرض أو الاستمتاع بعروض عبداللطيف جميل على السيارات للحصول على خدمات السيارات بسعر أقل ومن تلك العروض:

الخدمة الأولية على مجموعة من سيارات تويوتا المتوسطة مثل أوريون سعرها 229 ريال أما السيارات الكبيرة مثل هايلكس سعرها 349 ريال وبالنسبة للسيارات الصغيرة من تويوتا مثل ياريس سعرها 229 ريال.

وهناك باقة مخصصة لوزن أذرعة السيارات مثل كورولا سعرها 166 ريال.

تغيير الفرامل لسيارات معينة مثل بريفيا وأنوفا سعرها 649 ريال وللسيارة مثل لاندكروزر وسي إتش آر سعرها 749 ريال.

وهناك باقة وزن الأذرعة لسيارات الدفع الرباعي من تويوتا سعرها هو 222 ريال.

بالإضافة إلى المزيد من العروض في معرض عبداللطيف جميل على تمويل وأقساط وخدمات السيارات يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى رابط المعرض الإلكتروني.