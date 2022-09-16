نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومميزات سيارات بنتلي في السعودية من وكالة ساماكو 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموزع الرسمي لسيارات بنتلي في المملكة العربية السعودية وكالة سماكو، إحدى السيارات الفارهة في المملكة العربية السعودية، تتميز بتصميم خارجي مميز وداخلي مذهل، تقدم سيارات بنتلي أداء تسارع ممتاز، فضلاً عن المميزات الكبيرة التي تتميز بها السيارة، وفي السطور التالية ننقل لكم تفاصيل اسعار سيارات بنتلي في السعودية لعام 2022-2023

بنتلي فلاينج سبير

تتوفر هذه السيدان الفاخرة في نسختين 8 و 12 سلندر، وهي واحدة من أسرع سيارات السيدان في العالم وتتميز بما يلي:

أبواب جلدية ووحدة تحكم مركزية ولوحة أجهزة قياس وزخارف خشبية.

يمكن تحريك المقاعد الأمامية كهربائيًا إلى أوضاع مختلفة.

فتحات تهوية دائرية كلاسيكية محاطة بالكروم وأضواء ترحيبية وكونسول مركزي كبير.

بطارية 14.1 كيلو وات.

فيما يلي أسعار كل فئة من فئات بنتلي فلاينج سبير:

سعر السيارة ذات الثماني سلندر 1،000،350،000 ريال سعودي.

ويبلغ سعر السيارة ثماني الأسطوانات S-Class 1.55 مليون ريال سعودي.

يبلغ سعر بنتلي فلاينج سبير فئة W12 12 اسطوانة 1.65 مليون ريال سعودي.

سيارة بنتلي كونتيننتال

يتوفر إصدار GT Coupe من السيارة، ويشتمل المصد الأمامي للسيارة على شبكة أمامية كبيرة وأربعة مصابيح أمامية بتصميم مغزلي أسود.

تتوفر السيارة أيضًا في نسخة GT مكشوفة، لكن كلا الإصدارين يقصران عندما يتعلق الأمر باستهلاك الوقود.

أسعار بنتلي كونتيننتال المكشوفة:

فئة 8 سلندر – مليون و 450 ألف ريال سعودي.

فئة S بسعر 1،000،630،000 ريال سعودي.

سعر فئة السرعة 1،000،000 ريال سعودي.

واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم، وتتميز بمقاعد جلدية فخمة.

الكونسول الوسطي واسع.

تنفيس بشكل دائري كلاسيكي.

تحتوي الكونسول على أزرار دائرية للمساعدة في تحديد موضع عجلة القيادة.

شاشة ملاحة عريضة التصميم مع وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف.

المحرك هو توربو مزدوج 12 أسطوانة.

أسعار بنتلي بنتايجا كالتالي: