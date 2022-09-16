نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحال الجديدة.. أفضل سيارات للبيع أقل من 5000 ريال في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع أقل من 5000، بدأ الكثير من الأشخاص يبحثون عن شراء السيارات المستعملة بدلاً من الجديدة خاصة بعد التضخم العالمي وارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات، وتعد السيارات من السلع لا يمكن الاستغناء عنها لسهولة التنقل الداخلي فى مدن المملكة، وهناك العديد من مواقع بيع السيارات التي يعرض بها الأفراد السيارات التي يرغبون فى بيعها والتي يمكنك تصفحها للاختيار من بينها بحسب المواصفات والفئة السعرية التي تبحث عنها، وتعد فئة السيارات المستعملة الأرخص على الإطلاق هى التي يقل سعرها عن 5000، ونقدم لكم فى الآتي أشهر أنواع السيارات التي تقع فى هذه الفئة السعرية وأفضل المواقع التي يمكن البحث من خلالها.

سيارات للبيع أقل من 5000

تويوتا كورولا: تأتى سيارة تويوتا كورولا فى مقدمة السيارات التي تقع فى الفئة السعرية 5000 ريال إصدار 2006، ويتميز هذا الموديل بإطارات من الألومنيوم والمقاعد من المخمل، مزودة بمقود كهربائي الحركة مع إمكانية إمالته بسهولة.

هيونداى أكسينت

إذا كنت تبحث عن سيارة بسعر أقل من 5000 ريال فيمكنك أن تقتنى سيارة هيونداى اكسينت موديل 2006، والتي تتميز بتصميم داخلي راقي يمنح الشعور بالراحة والأمان، تدعم نظام فرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائية فى المقاعد الأمامية، ونوافذ كهربائية ومكيف هواء، وتعمل بنظام الدفع بالعجلات الأمامية.

مرسيدس بنز CLC 200

يمكنك أن تجد سيارة مرسيدس بنز C200 موديل 2016 فى حدود 5000 ريال على مواقع بيع السيارات المستعملة المختلفة، وأهم ما يميزها هو جودة وكفاءة التصنيع الداخلي لها، حيث تأتى بمحرك بسعة 1800 CC، وناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 7 سرعات، تأتى السيارة بنظام فرامل مانع للانغلاق، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية أمامية، يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

أفضل مواقع شراء السيارات المستعملة فى المملكة

موقع هتلاقي

إذا كنت تبحث عن سيارة يقل سعرها عن 5000 ريال فإنه يمكنك إيجادها بسهولة من خلال موقع هتلاقي الإلكتروني الذي يمتلك قسم خاص لبيع السيارات المستعملة والجديدة، ويمكنك إرسال الاستفسارات وطلب المساعدة من الموقع قبل الشراء.

موقع سيارات مستعمل

يعد موقع مستعمل من أقدم المواقع السعودية المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة والجديدة، والذي تم تأسيسه منذ عام 2001، وسوف تجد على الموقع الكثير من السيارات المراد بها مع إمكانية التفاوض والتقسيط.