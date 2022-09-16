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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من كيا وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر السعودية احصل عليها الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر السعودية، تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 من أهم السيارات المطروحة في مصر والسعودية وجاءت السيارة من صنع الكوريين وأطلقوا عليها سيارة الدفع الرباعي، والسيارة تعتبر من أحدث طرازات السيارات الرائدة، بعد أن تم تطوير شكلها الخارجي وهيكلها، والسيارة تحتوي على كثير من المميزات والمواصفات القياسية، لذلك سنوضح لكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها ووسائل الأمان الخاصة بها وسعر السيارة في مصر والمملكة العربية السعودية.
سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية
قد تم إجراء العديد من التعديلات على السيارة، لتصبح من ضمن السيارات المطروحة والأكثر منافسة، لأن لها العديد من المواصفات المميزة وهي كالتالي:
- تبلغ سعة المحرك أثنين ونص لتر.
- تنتج السيارة قوة 187 حصان.
- قوة عزم الدوران 178 نيوتن/متر
- جاءت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي، مزود بـ8 سرعات مختلفة.
- جاءت السيارة بنظام الدفع الأمامي والرباعي.
- جاءت جنوط السيارة بمقاس 17 بوصة.
- تحتوي السيارة علي العديد من وسائل الأمن والراحة مثل، حزام الأمان، والوسائد الهوائية والتي تعمل عند حدوث الصدمات.
- جاءت الفرامل بنظام منع الإنغلاق.
- متاح بالسيارة شاشة مقاس 7 بوصه.
- يوجد بالسيارة تكيف أوتوماتيكي.
- يوجد بالسيارة منفذ USB .
- تحتوي السيارة علي راديو مدمج.
مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023
جاءت السيارة بالعديد من المميزات وهي كالتالي:
- جعلت السيارة عملية القيادة أكثر سهولة.
- السيارة كبيرة ومريحة من الداخل والمقاعد كبيرة.
- جاءت السيارة بتصميم رياضي جذاب.
- جاءت عجلة القيادة بتصميم رائع وعملي جداً.
- تتوافر جميع قطع غيار السيارة الأصلية وهذه هي أم المزايا.
- من الممكن إعادة بيع السيارة بكل سهولة نظرا لشعبيتها الكبيرة.
- ترتفع السيارة ارتفاع جيد عن الأرض مما يناسب طبيعة الأراضي المصرية.
سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية
جاء سعر السيارة في السعودية ومصر كالتالي:
- يصل سعر شراء أغلي نسخة في السيارة حوالي 156 ألف ريال سعودي.
- وتبلغ النسخة الأقل منها حوالي 95 ألف ريال سعودي.
- السعر شامل الضريبة المالية.
سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر:
- بدأ سعر السيارة في مصر للنسخة الأقل مبلغ 620 ألف جنية مصري.
- ويبلغ سعر أغلي نسخه من السيارة حوالي 790 ألف جنية مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات من كيا وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر السعودية احصل عليها الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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