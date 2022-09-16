نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من كيا وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر السعودية احصل عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في مصر السعودية، تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 من أهم السيارات المطروحة في مصر والسعودية وجاءت السيارة من صنع الكوريين وأطلقوا عليها سيارة الدفع الرباعي، والسيارة تعتبر من أحدث طرازات السيارات الرائدة، بعد أن تم تطوير شكلها الخارجي وهيكلها، والسيارة تحتوي على كثير من المميزات والمواصفات القياسية، لذلك سنوضح لكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها ووسائل الأمان الخاصة بها وسعر السيارة في مصر والمملكة العربية السعودية.

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية

قد تم إجراء العديد من التعديلات على السيارة، لتصبح من ضمن السيارات المطروحة والأكثر منافسة، لأن لها العديد من المواصفات المميزة وهي كالتالي:

تبلغ سعة المحرك أثنين ونص لتر.

تنتج السيارة قوة 187 حصان.

قوة عزم الدوران 178 نيوتن/متر

جاءت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي، مزود بـ8 سرعات مختلفة.

جاءت السيارة بنظام الدفع الأمامي والرباعي.

جاءت جنوط السيارة بمقاس 17 بوصة.

تحتوي السيارة علي العديد من وسائل الأمن والراحة مثل، حزام الأمان، والوسائد الهوائية والتي تعمل عند حدوث الصدمات.

جاءت الفرامل بنظام منع الإنغلاق.

متاح بالسيارة شاشة مقاس 7 بوصه.

يوجد بالسيارة تكيف أوتوماتيكي.

يوجد بالسيارة منفذ USB .

تحتوي السيارة علي راديو مدمج.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

جاءت السيارة بالعديد من المميزات وهي كالتالي:

جعلت السيارة عملية القيادة أكثر سهولة.

السيارة كبيرة ومريحة من الداخل والمقاعد كبيرة.

جاءت السيارة بتصميم رياضي جذاب.

جاءت عجلة القيادة بتصميم رائع وعملي جداً.

تتوافر جميع قطع غيار السيارة الأصلية وهذه هي أم المزايا.

من الممكن إعادة بيع السيارة بكل سهولة نظرا لشعبيتها الكبيرة.

ترتفع السيارة ارتفاع جيد عن الأرض مما يناسب طبيعة الأراضي المصرية.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية

جاء سعر السيارة في السعودية ومصر كالتالي:

يصل سعر شراء أغلي نسخة في السيارة حوالي 156 ألف ريال سعودي.

وتبلغ النسخة الأقل منها حوالي 95 ألف ريال سعودي.

السعر شامل الضريبة المالية.

سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر: