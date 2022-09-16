نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي وكيا للبيع بسعر مناسب ورخيص بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السيارة هونداي وكيا من أفضل أنواع السيارات السيدان من حيث الفئة السعرية والإمكانيات والكماليات الأوتوماتيك وتم عرض العديد من سيارات هونداي وكيا داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية كما يتوفر في السوق بعض أنواع من السيارات هونداي وكيا بنظام التقسيط. سيارة هيونداي إلنترا سنة الإصدار 2014 مستعملة للبيع بسعر خيالي سيارة هيونداي إلنترا سنة الإصدار 2014 مستعملة للبيع في مدينة البريدة.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 2000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا تم قيادتها 242000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا تم توفيرها بريموت كنترول ومرايات كهرباء وفرش قماش وباور وفتحة سقف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة هيونداي إلنترا يوجد بها مدخل يو إس بي وراديو كاسيت وبلوتوث ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ونظام التحكم في الطارة.

وسائل الأمان في السيارة هيونداي إلنترا مكونة من نظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية جانبية.

السيارة هيونداي إلنترا تحتوي على قفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية وكشافات ضباب ومقاعد كهربائية وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595532815 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595532815. للبيع سيارة كيا بيجاس سنة الصنع 2021 مستعملة سيارة كيا بيجاس سنة الصنع 2021 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة كيا بيجاس مستعملة 5000 ريال سعودي.

السيارة كيا بيجاس بأقساط على بنك الإمارات دبي الوطني.

القسط الشهري للبنك 810 ريال سعودي ومدفوع 20 شهر وباقي 40 شهر ودفعة أخيرة تبلغ 18000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا بيجاس أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة كيا بيجاس بلغ 33000 كيلو متر.

السيارة كيا بيجاس متاحة بلون خارجي أزرق.

الوقود المستخدم في السيارة كيا بيجاس البنزين.

السيارة بها مثبت سرعة وشاشة تاتش كاميرا خلفية وحساسات خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا بيجاس مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0568494401 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966568494401.

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