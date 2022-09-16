نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض كامل لسيارت مستعملة للبيع في السعودية هيونداي وموديلات اخرى وبأسعار مغرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة تعتبر من أكثر السيارات التي يقوم بشرائها العديد من الاشخاص، خاصة الشباب والنساء الذين لا يجيدون القيادة بشكل جيد.

وذلك حتى يتعلمون ويتقنون القيادة عليها، لأنها تحتوي على مميزات أمان عديدة منها عجلات حديد وإشارة التفاف بالمرايا الجانبية الخاصة بالسيارة، وضوء كالمؤشر لاستخدام الفرامل قبل اي اصطدام.

تعرف على مميزات السيارات المستعمله المعروضة

وأسعارها بسيطة يمكن لأي شخص شراؤها، لذلك سوف نعرض اليوم إليكم خلال هذا المقال سيارات هيونداي بأسعارها وإمكانياتها، حتى تستطيعوا شراؤها بكل سهولة.

هيونداي أكسينت ٢٠١٠:

تتميز سيارة هيونداي أكسينت ٢٠١٠ بلونها الخارجي الفضي، وتم قيادتها ٢٥,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج، وخالية من أي صدمات أو سمكرة.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها عجلات حديد وضوء كالمؤشر لاستخدام الفرامل، وإشارة التفاف بالمرايا الجانبية للسيارة.

ومصابيح أمامية للضباب، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، ومقابض الأبواب نفس لون السيارة.

مزودة هذه السيارة بخاصية الدخول بدون استخدام مفتاح السيارة، وراديو وتحكم الصوت على عجلة القيادة، ومكيف اتوماتيك، ومشغل أقراص ليزرية.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مسند ذراع المقعد الأمامي، وتعديل إمالة المقود، ومقود كهربائي، وقفل مركزي.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها طفاية حريق.

سعر السيارة هيونداى اكسينت:

توجد هيونداي أكسينت ٢٠١٠ بمدينة الرياض وسعرها ٨,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966582597735.

هيونداي النترا ٢٠١٢:

تتميز سيارة هيونداي النترا ٢٠١٢ بلونها الخارجي الفضي، وتم قيادتها ٢٦٢,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها ضوء كالمؤشر لاستخدام الفرامل، وإشارة التفاف بالمرايا الجانبية، ومصابيح أمامية للضباب، وعجلات حديد ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية.

مزودة هذه السيارة بمشغل أقراص ليزرية، ومكيف يدوي وبلوتوث، ودخول بدون استخدام مفتاح السيارة، وكفرات جيدة ومكيف، وشاشة أندرويد، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها قفل مركزي للأبواب.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها صدمة امتصاص الغاز.

توجد هيونداي النترا ٢٠١٢ بمدينة الرياض وسعرها ١٩,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966582597735.