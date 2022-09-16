نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا تبدأ من 5,000 ريال سعودي مستعملة للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة بالمملكة, بسبب غلاء الأسعار الأقتصادية فقد أصبح الاتجاه لسوق المستعمل هو الحل الأمثل للكثير من المواطنين محدودي الدخل والمقيمين أيضاً، فلجميع الراغبين في سيارة مستعملة بالسعودية سوف نقوم بتقديم العديد من الأنواع والفئات بمختلف الأسعار مع ذكر كافة المواصفات والمزايا وطرق التواصل مع البائع لسهولة الحصول على السيارة.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004

للبيع بسعر ممتاز سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2004 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 5,000 ريال سعودي.

السيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 9000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

تحتوي السيارة تويوتا كامري على مزايا الأمان الأتية:-

نظام الفرامل المانع للإنغلاق.

مساعد الفرامل.

أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي.

وكاميرا خلفية لوضوح أكثر للرؤية.

كما أنها تحتوي على الميزات الداخلية التالية:-

قفل مركزي للأبواب.

مقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم.

مقود جلد.

لوح واقي موجود على عتبة السيارة.

مقود يوريثان.

مقاعد قماش بالإضافة إلى مقاعد جلد.

موقد كهربائي.

خاصية ضبط المقعد أوتوماتيك.

بالإضافة إلى توافر العديد من المميزات الخارجية:-

مقابض الباب من الكروم.

مصابيح للضباب أمامية وخلفية.

كابح خلفي.

عجلات خلائطية وعجلات من حديد.

مرايات الباب إلكترونية.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

مدخل يو إس بي وبلوتوث ومدخل AUX.

خاصية التحكم في السرعة.

مكيف يدوي يعمل.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966590254508.

سيارة تويوتا هايلوكس 2006 للتنازل

للبيع سيارة تويوتا هيلوكس سنة الصنع 2006 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا هيلوكس مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي.

السيارة متوفرة بناقل حركة مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 150000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا هيلوكس مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966590254508.

سيارة تويوتا كامري 2008 للبيع

للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 11000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 43000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

نوع الوقود في السيارة البنزين.

تم تجهيز السيارة تويوتا كامري بالتجهيزات الأتية:-