نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصة سيارات هونداي مستعملة للبيع بحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي تعرض على جميع المواقع السعودية الخاصة بالسيارات المستعملة للبيع، حيث يقوم البائع بكتابة جميع إمكانياتها وسعرها، حتى يجذب إليها الأشخاص من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لشرائها، والتمتع بمميزات تلك السيارة الرائعة، لذلك سوف نعرض إليكم اليوم سيارات هيونداي للبيع في السعودية وبأسعار خيالية. سيارة هيونداي اكسنت ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة هيونداي اكسنت ٢٠٠٥ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية، وحساسات ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج، وخالية من اي خدوش.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٤,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0581485428,+966581485428. للبيع سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٣ مستعملة سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٣ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش، ونوافذ زجاجية أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء وجنوط قوية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٤٠ ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القصيم.

تعرض سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٣ للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595228528,+966595228528. سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٨ مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٨ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وبلوتوث، وحساسات.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

كما السيارة بها جنوط قوية، وراديو ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥0,000كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2008 للبيع بسعر 8 آلاف سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0599211482,+966599211482.

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