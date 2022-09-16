نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات شيفروليه وهوندا للبيع تبدأ من 5000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بحالات ممتازة بالسعودية، نقدم إليكم مجموعة من السيارات بجميع الفئات وأكثرها انتشاراً وبحثاً ومبيعاً بالمملكة بأسعار متفاوتة لكي تتناسب مع كافة الراغبين في الشراء، والجدير بالذكر أن أغلب السيارات التي يوجد عليها إقبال شديد هى ماركة تويوتا وشيفروليه وهيونداي.

سيارة هوندا سيتي 2004 مستعملة للبيع

السيارة مستعملة تم إصدارها عام 2004 والآن يعرضها المالك للبيع مقابل 8,000 ريال سعودي كاش، ويؤكد أن السيارة بحالة جيدة.

مواصفات السيارة هوندا سيتي:-

السيارة ذات مواصفات خليجية الصنع.

ناقل الخرمة المتواجد بها يدوي.

الوقود المستعمل بالسيارة نوعه بنزين.

الدهان الخارجي لها كما هو بدون رش نهائي وهو ذات لون ازرق.

حالة الهيكل الخارجي ممتاز بدون حوادث.

للتواصل بالمالك والإجابة على أي استفسار يتعلق بالسيارة يمكنك الإتصال على الرقم 0966571354942.

الإضافات المتواجدة بالسيارة هوندا:-

مزودة السيارة بمرايا كهربائية.

متواجد بها كراسي جلد.

مكيف السيارة بحالة جيدة.

نظام الصوت بها يتكون من مدخل AUX /USB، وأيضاً بلوتوث.

وتعد من وسائل الأمان المواجدة بالسيارة الأكياس الهوائية وسنترلوك ومثبت السرعة.

سيارة جي إم سي اكاديا 2009 للبيع

تعرض السيارة المستعملة جي إم سي ذات إصدار عام 2009 المتواجدة بمدينة جدة بالأخص منطقة الشاطئ بمبلغ وقدرة 13,500 ريال سعودي ويرغب البائع في الدفع كاش.

مواصفات السيارة جي إم سي :-

السيارة ذات لون خارجي خمري.

ناقل الحركة بها أوتوماتيك.

تأتي السيارة بمواصفات أمريكية الصنع.

الوقود المستخدم بالسيارة هو بنزين.

الإضافات المتوفرة بالسيارة:-

متواجد بها فتحة سقف.

بها مرايا كهربائية.

المكيف حالته جيدة.

وأيضاً كراسي من الجلد.

متواجد كاميرا خليفة.

وسائل الأمان المتوفرة بها، سنترلوك وأكياس هوائية ومثبت سرعة.

مزودة باضوية زينون وLED.

نظام الصوت بالسبارة يتكون من بلوتوث ومدخل AUX /USB.

المسافة المسجلة في عداد الممشى تصل إلى 195,000 كيلو متر.

0966567634511 رقم التواصل الخاص بالمالك للتعرف كيفية الحصول على السيارة.

السيارة شيفروليه أفيو 2005 مستعملة للبيع