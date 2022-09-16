نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعمله للبيع نقدا وتقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتشر أسواق السيارات المستعملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل كبير ويقبل عليها الكثير من المواطنين السعوديين وبالأخص المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لتوافر عدد لا نهائي فيها من السيارات المستعملة. سيارات مستعملة للبيع: يوجد سيارة تويوتا كورولا للبيع سنة الإصدار 2007 مستعملة متحة للبيع في مدينة القصيم السعودية.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة متاحة للبيع كاش بسعر 7000 ريال سعودي.

كما أنها متاحة للبيع بالتقسيط بسعر 10000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 100000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

كما أن السيارة تويوتا كورولا متوفرة بعدد أربعة سلندر وهيكل من السيدان وعدد أربعة أبواب.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة باللون الفضي من الخارج وباللون البيج من الداخل.

السيارة تويوتا كورولا تحت الضمان وبمواصفات خليجية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966590066495. حراج سيارات مستعملة للبيع رخيصة: للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الإصدار 2012 متواجدة للبيع في مدينة القصيم السعودية.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة كاش بسعر 13000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كورولا تباع بالتقسيط بسعر 15000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا مستعملة سجل 140000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بعدد أربعة سلندر وهيكل من السيدان مع عدد أربعة أبواب.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا بنفسجي.

السيارة تويوتا كورولا كاملة المواصفات الخليجية المعروفة بالإضافة إلى وجود ضمان.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا تحتوي على زجاج كهربائي وسنتر لوك 2 مفتاح ريموت كنترول ومراتب مخمل وكشافات ضباب وجنوط طيس.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580481802. سيارات للبيع في السعودية: للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2008 مستعملة للبيع في مدينة القصيم السعودية.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 13000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 140000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595228528.

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