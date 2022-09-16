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عمر شويل - جدة سيارات سوناتا رخيصة بالسعودية سمارت بأرخص سعر، تعد سيارات هيونداي من أنواع السيارات التي عليها مطلب كبير ممن كل من يرغب في شراء سيارة بجودة وتقنية عالية مع توفير في ميزانية شراء السيارة، وخاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الكبير خلال الفترة الحالية، وخاصة فئة سيارات سوناتا التي تمتاز بقوة في الإداء وخاصة أن سعرها منخفض يتراوح ما بين 30 الف ريال إلى 50 الف ريال وتلك أسعار السيارات المستعملة فئة سوناتا بالسعودية.

سيارات سوناتا رخيصة سعودية

الكثير من معارض السيارات تقدم عروض على سيارات مستعملة وسنعرض لكم أسعار ومواصفات سيارة سوناتا في معارض المملكة، سيارة هيونداي سوناتا موديل 2014 التي تأخذ شكل كوبية مميزة بعدد أربعة أبواب، السيارة تأتي بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، كما أن المحرك للسيارة قوي بسعة 2.4 لتر، بعدد 4 سيلندر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بعدد 6 سرعات.

تتوفر للسيارة أدوات نقل حركة متوفرة بكل سهولة. كما يتوفر بالسيارة مقود بحركة مرنة سهل الاستخدام. نوافذ السيارة كهربائية الحركة. مكيف هواء بارد يدوي مع قنوات تبريد خلفية. كما أن السيارة بها مصابيح أمامية أوتوماتيك. مبدلات مجداف على عجلة القيادة، مصابيح للقيادة في الضباب. مرايا السيارة الجانبية كهربائية وبنفس لون السيارة. السيارة هيونداي سوناتا فل كامل من الصدام للصدام. سعر السيارة سوناتا 2015 مستعملة بنحو 30 الف ريال سعودي.

سيارة سوناتا موديل 2020 مستعملة

سيارة هيونداي سوناتا بمحرك بسعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات، ناقل الحركة للسيارة بنحو 6 سرعات، عجلات السيارة فولاذية بقياس 16 أنش، نوافذ السيارة أمامية وخلفية أوتوماتيك الحركة، دخول صالون السيارة من دون مفتاح السيارة تدعم خاصية الدخول الذكي، مصابيح السيارة مصنوعة من الليد.

السيارة سوناتا بها مكيف بارد أوتوماتيك. كما أن السيارة تحتوي على كاميرا خلفية. تتضمن على نظام تثبيت السرعة. سيارة سوناتا 2020 بها نظام بلوتوث، عدد 6 مكبرات صوت. أنظمة الأمان للسيارة بها وسائد أمان هوائية. كما أن السيارة بها فتحة سقف بانوراما. مرايا كهربائية قابلة للطي، ووسائد هوائية للراكب. سعر السيارة سوناتا 2020 تبلغ نحو 46 الف ريال سعودي.

سيارة سوناتا 2012 مستعملة بمحرك 2.4 لتر

هيونداي سوناتا نوعها L/4، السيارة بناقل حركة مزدوج يعمل بشكل يدوي بعدد 6 سرعات، ويوجد أيضا ناقل اوتوماتيك، المحرك 2.4 لتر بقوة 198 حصان، بعزم دوران 184، الدفع الأمامي للسيارة دفع قيادة، وتحتوي السيارة على نظام مانع انغلاق للمكابح.