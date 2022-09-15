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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر والقروض بأقل قسط في السعودية، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا 2022 مطور مستعملة طالع عدادها 25 ألف كم، محرك 3 سلندر 1500CC تولد قوة 119 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تم عمل حماية خاصة للكبوت والرفارف والمرايات والكشافات الامامية، تم تركيب فرش لأرضيات السيارة وتنجيد الكراسي جلد، تم تركيب عازل حراري مظلل للسيارة بالكامل إلى جانب حماية نانو سيراميك 5 طبقات. تتميز بمثبت سرعة، جنوط 17 انش، فتح السيارة بالريموت، مكيف يدوي، تشغيل بصمة، تحكم دريكسون، شاشة ترفيه، فتحة سقف، حساسات خلفية + كاميرا خلفية، مرايا جانبية كهربائية، منافذ للشحن والطاقة، إكسسوارات كروم. السيارة للتنازل بغرض السفر بدون مقابل عبر بنك الراجحي شرط تحويل الراتب، قيمة القسط الشهري 1362 ريال مدفوع منها 4 اقساط ومتبقي 56 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 38 ألف ريال.

سيارات للتنازل لظروف السفر بأقل قسط

تتوفر للتقبيل سيارة ام جي الفئة الخامسة موديل 2022 مستعملة طالع عدادها خمسة آلاف كم وكسور، محرك 4 سلندر 1500CC يعطي قوة 118 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بمقاعد جلد بتحكم كهربائي، حساسات خلفيه، كاميرا، اضاءات ليد، جنوط، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، إمكانية التحكم باستخدام المقود، مرايا جانبية كهربائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و6 مكبرات الصوت، تدفئة المقاعد، شاشة ترفيه، فتحة سقف، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات وتقنية دعم المكابح. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل عن طريق شركة تأجير وقيمة القسط الشهري 1355 ريال، تم سداد 7 اقساط ومتبقي دفع 53 قسط بالاضافة إلى دفعة نهائية قيمتها 16664 ريال.

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة هيونداي ازيرا 2021 سمارت مستعملة مشت 97 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2500CC والقير أوتوماتيك. تم عمل تظليل عازل حراري، تم تركيب حماية للشمعات وتلبيس لأرضية السيارة والشنطة بالكامل. تتميز بمقاعد جلد، بانوراما، مكيف متعدد المناطق، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، اضاءات ليد، جنوط 18 انش، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، شاشة وسطية، تحكم كهربائي بالمقاعد، زر تشغيل المحرك، تحكم من المقود، ، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق + تحكم في الانزلاق. السيارة للتقبيل لدواعي السفر بدون مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1686 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 14 قسط، ومتبقي سداد 44 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 52 ألف ريال قابلة للتقسيط.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سنتافي 2021 نص فل طالع عدادها 55 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2500CC يولد قوة 180 حصان والقير أوتوماتيك، تم تركيب حماية + تظليل عازل للسيارة بالكامل من 3M. تتميز بنظام ترفيه خلفي، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، اوامر صوتية، مقاعد جلدية، اطارات فاخرة، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، تحكم مقود، كاميرا، 10 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، تبريد + تدفئة المقاعد، بانوراما، نظام تحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، حساسات، ليد، جنوط. السيارة للتنازل بدون مقابل بسبب الحاجة لاستخراج قرض زواج، التقبيل سيكون من خلال البنك الاهلي وقيمة القسط الشهري 2209 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 17 قسط ومتبقية سداد 43 قسط + دفعة تملك قيمتها 39 ألف ريال.