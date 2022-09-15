نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا وكيا سيارات للبيع في السعودية تبدأ بسعر 7000 ريال سعودى بمواصفات وحالات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل مَن يبحث عن سيارات مستعملة في السعودية بحالة جيدة وإمكانيات متطورة وتتناسب مع حاجته فهذا المقال مُقدم له، فالسيارات المستعملة أصبحت ملجأ للكثير من الأشخاص لأن السيارات الحديثة مرتفعة جدًا في ثمنها حتى وإن كانت إمكانياتها عادية ولا تتناسب مع التطور التكنولوجي الحالي، وبالتالي فالأشخاص تلجأ إلى السيارات المستعملة وسنوضح لكم حزمة منها تم تقديمها على أحد مواقع بيع السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

سيارات للبيع في السعودية تبدأ بسعر 7000 ريال سعودى

من أبرز السيارات المقدمة على الموقع هي كل مما يلي:-

1. سيارة كيا سورينتو 2005 مستعملة

بالنسبة إلى هذه السيارة فهي موجودة بحالة جيدة جدًا في منطقة الرياض داخل المملكة العربية السعودية، لون السيارة هو اللون الأزرق وتحتوي على شبك صغير من الأمام وفي منتصفه علامة شركة “كيا” اليابانية، يتم تقديم السيارة بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وللمزيد من التفاصيل عليكم بالتواصل من خلال رقم 966532261779.

2. سيارة شيفروليه أوبترا 2005 مستعملة

تم إطلاق هذه السيارة في عام 2005م من قبّل شركة “شيفروليه” العالمية، لون السيارة هو لون أخضر أقرب إلى الزيتي وهو من الألوان الغير شائعة جدًا في سوق السيارات وتتكون السيارة من أربعة أبواب وتعمل بالبنزين ويمكن للعداد أن يسير حتى مسافات تصل إلى 300 ألف كيلو متر مسافة وسعرها يبدأ من 7 آلاف و500 ريال سعودي ولمعرفة أي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 96653929769.

3. سيارة شيفروليه بليزر 2005 مستعملة

هي سيارة مستعملة ولكن حالتها قد تفوق بعض السيارات الحديثة، هيكل السيارة من الخارج جذاب جدًا وهي سيارة عائلية تتكون من خمسة أبواب وتتسع لحوالي سبع ركاب من الأشخاص البالغين، سعر بيع السيارة هو 10 آلاف ريال سعودي وأقصى مسافة تصل إليها السيارة تبلغ 200 ألف كيلو متر وللتفاصيل الأخرى اتصل على رقم 96656218143.

4. سيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة

سعر بيع السيارة مستعملة يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي وهي موجودة في منطقة الرياض السعودية ولونها من الخارج هو اللون الأبيض وتتكون من أربعة أبواب ويمكنكم التواصل مع مالك السيارة للمزيد من التفاصيل على رقم 966596280013.