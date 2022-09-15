نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة شاملة بين مواصفات السيارات الصينية (X70 ، وX70 بلس، X90) بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتعرف اليوم في جولة سريعة شاملة وتفصيلية عن الفروق بين ثلاث سيارات صينية، وهم سيارة X70 وسيارة X70 بلس، وسيارة X90، وذلك من حيث فروقات التصميم الداخلي والخارجي والمواصفات التقنية في كل سيارة.

مواصفات سيارة X70 وسعرها

تتميز سيارة جيتور X70 الصينية بتصميم خارجي وداخلي مُميز للغاية، كما تتميز بجودة وحداثة التقنيات بها، وفيما يلي أهم المواصفات الخاصة بها:

خطوط أمامية بارزة من غطاء المحرك.

مصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، تدعم نظام الإضاءة النهارية.

مقابض أبواب السيارة مصنوعة من الكروم.

يوجد بالسيارة فتحة سقف بانورامية بطول 1.1 متر.

صندوق خلفي كبير تبلغ مساحته 1,600 عند طي المقاعد الخلفية في السيارة.

تدعم نظام الدخول الذكي سمارت دون مفتاح (أي يمكنك قيادة السيارة ببصمة الإصبع دون مفتاح).

عجلات القيادة بالسيارة متعددة الوظائف.

مساحة السيارة كبيرة تتسع إلى خمسة أو سبعة أشخاص حسب الفئة.

مقاعد مُغطاة بالجلد المقاوم للتلف.

مقعد السائق كهربائي يمكن تعديله إلى ست وضعيات حسب راحة ورغبة السائق.

يوجد بالسيارة شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، كما يوجد بها شاشة تحكم مركزية من نوع LCD مقاس 10 بوصة وتعمل باللمس.

محرك السيارة مكون من أربع أسطوانات، بقوة حصان 156 مع عزم للدوران 230 نيوتن بالمتر.

ناقل الحركة أتوماتيكي مزود بعدد ستة سرعات.

يبلغ سعر سيارة X70 موديل 2022، 64.69 ريال سعودي الفئة الأولى، أما الفئة الثانية سعرها 179.900 ريال سعودي.

مواصفات سيارة X70 بلس وسعرها

تتشابه سيارة جيتور X70 بلس مع سيارة X70 في التصميم الخارجي، وفيما يلي مواصفات سيارة X70 بلس الداخلية:

محرك السيارة به 4 أسطوانات تيربو، وتبلغ سعته 1.6 لتر.

قوة الحصان 194 حصان مع عزم للدوران 230 نيوتن/متر.

ناقل الحركة أتوماتيك به سبع سرعات.

أما عن سعر سيارة جيتور X70 بلس موديل 2022 فهو 94.800 ريال سعودي..

مواصفات سيارة X90 وسعرها

تتشابه مواصفات سيارة جيتور X90 مع X70 و X70 بلس في التصميم الخارجي، وفيما يلي مواصفات X90 الداخلية:

تتسع السيارة لعدد 6 أو 7 أشخاص حسب الفئة.

محرك السيارة به 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر.

قوة الحصان 197 حصان مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر.

ناقل الحركة أتوماتيك به 9 سرعات.

يبلغ سعر سيارة جيتور X90 فئة أولى 84.880 ريال سعودي، وفئة ثانية 92.980 ريال سعودي.