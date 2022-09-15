نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 الجديدة ..راحة، قوة، وأمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمكنك الاستفادة بمواصفات عالية الجودة عبر شراء سيارة تويوتا ياريس Toyota Yaris 2022، والتي تُعد من أقوى الشاحنات من حيث تحمُلها الطرق غير المُستوية والمطبات، وللسيارة مواصفات مُميزة أخرى، لنتعرف عليها سويًا خلال السطور القادمة. مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 تصدرت سيارة Toyota Yaris 2022 قائمة أفضل المركبات اليابانية في سوق السيارات، لما تتميز به من المواصفات الآتية: لديها محرك تبلغ سعته 1.1 سم مكعب.

يتوفر بها نظام إضاءة LED ومصابيح أمامية وخلفية هالوجين Halogen.

يتوفر بها تصميم ديناميكي مُميز يتضمن الديناميكا الهوائية، والتي تجعل أداءها خلال فترة الصيف وارتفاع درجة الحرارة قوي وثابت على الطُرق السريعة.

يوجد بالسيارة ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

عدد السلندرات بالسيارة 3.

القوة الحصانية للمحرك 123/6600، وعزم الدوران 153/4800 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة).

سعة خزان الوقود بالسيارة 42 لتر.

يوجد بها مدخل USB وبلوتوث.

تدعم أنظمة دعم الهواتف الذكية أندرويد وآيفون.

يتوفر بالسيارة زجاج كهربائي.

تدعم وجود قفل مركزي بحيث يستطيع السائق فتح وغلق الأبواب باستخدام زر واحد على يساره.

تدعم السيارة نظام حساسات المطر للمساحات الأمامية.

يتوفر بها مرايات جانبية كهربائية.

يوجد بالسيارة غطاء عازلاً للصوت والحرارة. أنظمة سلامة القيادة في تويوتا ياريس 2022 تتميز سيارة تويوتا ياريس Toyota Yaris 2022 بوجود نظام سلامة وأمان قوي، وفيما يلي أهم خصائصه: السيارة مُزودة بعدد 8 وسائد هوائية تقوم بحماية السائق عند تعرضه إلى حادث سير.

يوجد بها نظام فرامل مانعة للانزلاق (ABS).

نظام توزيع إليكتروني للفرامل (EBD).

يتوفر بالسيارة نظام (إيموبليزر)، المُصَنع خصيصاً لمنع السرقة.

يوجد برنامج تحكم في ثبات سرعة السيارة إلكترونياً (نظام ESP).

يوجد بالسيارة أماكن مُخصصة لـ تثبيت مقاعد الأطفال( ISOFIX). كم سعر سيارة تويوتا ياريس 2022؟ بعد توضيح المزايا والمُواصفات التقنية الحديثة لـ سيارة تويوتا ياريس Toyota Yaris 2022، قد يهمك التعرف على سعر السيارة وهو كالتالي: الفئة الأولى تويوتا ياريس 2022 Comfort A / T 1.5 سعرها 69.000 ريال سعودي.

الفئة الثانية «Smart» سعرها 75000 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 الجديدة ..راحة، قوة، وأمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.