عروض تويوتا كورولا 2022 تقسيط بدون فوائد او مقدم عروض عبد اللطيف جميل للتمويل

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عمر شويل - جدة عروض تويوتا كورولا ويارس 2022 تقسيط بدون فوائد أو مقدم عروض عبد اللطيف جميل للتمويل، تحتل سيارات شركة تويوتا بالمملكة العربية السعودية المراكز الأولى ضمن السيارات الأكثر مبيعاً بالمملكة، ويرجع ذلك إلى كونها تجمع بين السعر التنافسي والمواصفات الرائعة، إلا أن وكيل سيارات تويوتا بالمملكة عبد اللطيف جميل يقدم عروض تقسيط بدون فوائد أو مقدم على سيارات كوولا، كامري، يارس وهيلوكس موديلات 2022.

عروض تويوتا كورولا 2022 تقسيط بدون فوائد

يقدم عبد اللطيف جميل للسيارات عروض تمويل خاصة وذلك منذ 5 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل، حيث يشمل هذا العرض سيارة تويوتا كورولا 2022 بثلاث فئات وهم اكس ال اي، اكس ال اي مطور و اكي ال اي مطور 2، ويتميز العرض بإمكانية تقسيط السيارة بدون مقدم تعاقد أو فوائد على مبلغ التقسيط الشهري والذي يستمر لمدة ستون شهر.

عروض عبد اللطيف جميل للتمويل

تتوفر فئة اكس ال اي من سيارة تويوتا كورولا 2022 ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات بدون مقدم تعاقد وقسط شهري 1339 ريال لمدة 60 شهر، تتوفر بمحرك 3 سلندر 1500 سي سي قوة 119 حصان قير أوتوماتيك، والتي تتميز ب فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و 4 مكبرات الصوت، وسائد هوائية، اكسسوارات كروم وشاشة ترفيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفية و جنوط 15 إنش.

عروض السيارات 2022 بالمملكة

تتوفر فئة اكس ال اي مطور من سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم تعاقد وقسط شهري 1404 ريال لمدة 60 شهر، تتوفر بنفس المحرك الاقتصادي ثلاثي الأسطوانات، ضمن عروض التمويل من عبد اللطيف جميل للسيارات بالمملكة العربية السعودية ولكنها تتفوق عن الفئة السابقة من حيث نظام تثبيت السرعة، كاميرا خلفيه وجنوط مقاس 16 انش.

كما تتضمن عروض التمويل من عبد اللطيف جميل الفئة المطورة الأعلى فئة اكس ال اي مطورة 2 من سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم تعاقد قسط شهري 1510 ريال لمدة 60 شهر، حيث تتوفر بمحرك ثلاثي الاسطوانات اقتصادي يمكنك من السير مسافة 19.6 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين، وتتفوق هذه الفئة عن السابقة في فتحة السقف، زر تشغيل المحرك، كاميرا أمامية وخلفية و جنوط مقاس 17 إنش.