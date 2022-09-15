أفخم وافضل السيارت سيارة هيونداي كونا 2022 ... تعرف على اهم تصميم سيارة هيونداي كونا 2022 من الداخل وأسعار بعض فئاتها الرائعه2022

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عمر شويل - جدة سيارة هيونداي كونا 2022 من الداخل، تدخل سيارة هيونداي كونا 2022 ضمن سيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم وقد بدأ إنتاجها في عام ،2017 تأتي بتصميم رياضي مميز ومواصفات عصرية، تم إضافة العديد من التحديثات لها، تأتي بفئات متعددة ومحرك تيربو كما تحتوي على عدد من الكماليات المميزة ووسائل الأمان التي تضمن قيادة آمنة وممتعة.

سيارة هيونداي كونا 2022 من الداخل

مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022

تعمل سيارة هيونداي كونا 2022 من خلال محرك تيربو بسعة 2000 سي سي.

تبلغ قوة المحرك 276 حصان كما يعمل بعزم دوران 392 نيوتن لكل متر.

تأتي بناقل الحركة من نوع DCT بثلاث سرعات.

أبعاد سيارة هيونداي كونا 2022

يبلغ وزن سيارة هيونداي كونا 2022 نحو 1320 كيلوغرام.

كونا 2022 نحو 1320 كيلوغرام. ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4215 ملليمتر، بينما العرض 1800 ملي متر ويبلغ ارتفاعها 1550 ملليمتر.

يقدر طول قاعدة عجلات هيونداي كونا 2022 بنحو 2600 ملم.

تصميم سيارة هيونداي كونا 2022

صممت سيارة هيونداي كونا 2022 من الخارج مثل سيارات الكروس أوفر المدمجة.

الواجهة الأمامية للسيارة تأتي بمظهر رياضي قوي.

تتميز بأقواس عجلات عريضة.

تأتي بغطاء بلاستيكي أسود يمتد بين العجلات الخلفية والأمامية.

أما تصميمها من الداخل

فتأتي بمقصورة واسعة تضمن الراحة للركاب.

تحتوي على مساحة تخزين كبيرة يمكن استخدامها في التخزين في الرحلات الطويلة.

تدعم بلوتوث وتحتوي على منفذ USB.

تحتوي على لوحة عدادات بقياس 10.25 بوصة.

يوجد بها شاشة LCD تعمل باللمس بقياس 10.25 بوصة.

تشمل شاشة مركزية بمقاس 10 بوصة.

تحتوي على أنظمة أمن وسلامة متعددة مثل: نظام الكبح التلقائي ونظام الحفاظ على الممر.

تتميز بنظام لفئات N-Line، الذي يمكن عن طريقه حساب توقيت المسار للطريق الذي يتردد عليه السائق دائما والذي يوفر رحلة ممتعة للسائق والركاب.

أسعار فئات سيارة هيونداي كونا 2022

يوجد 5 فئات مختلفة من سيارة هيونداي كونا 2022 مختلفين في السعر حيث: