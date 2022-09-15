نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش السعودي..سيارة هيونداي إلنترا 2023 بسعر مناسب للجميع وبمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت هيونداي إلنترا لعام 2022 أن تلفت الانتباه بفضل تصميمها الخارجي المميز، والذي يتميز بوجود العديد من الحواف الحادة بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED والمصابيح الأمامية، وتوافر مرايا الرؤية الخلفية الأوتوماتيكية والقدرة على دخول مقعد السائق دون استخدام مفتاح لأن السيارة بها نظام التعرف على الصوت، مواصفات وسعر هيونداي إلنترا 2022 هي ما يبحث عنه المواطنون السعوديون في سوق السيارات السعودي لوجود العديد من الشهادات والتوصيات الإيجابية لشراء هذه السيارة، على الرغم من إطلاقها لا تزال هيونداي إلنترا 2022 واحدة من أفضل السيارات مقارنة بمنافسيها وسنتجاوز أيضًا أهم عيوبها وخصائصها.

أهم مواصفات هيونداي النترا 2022

تتمتع هيونداي إلنترا 2020 بالمزايا التي لا مثيل لها التالية:

تحتوي السيارة على ست سرعات يمكن التبديل بينها تلقائيًا باستخدام علبة التروس الأوتوماتيكية.

يبلغ قياس عجلات السيارة 16 بوصة.

تحتوي السيارة على نظام أمان مع وسادتين هوائيتين لمقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي.

مع أربع أسطوانات وإزاحة 1600 سم مكعب ينتج محرك السيارة القوي حوالي 121 حصانًا.

بينما يبلغ عزم المحرك رباعي الأسطوانات 156 نيوتن متر وعلبة تروس أوتوماتيكية.

يمكن للسيارة أن تتحرك من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 11.3 ثانية.

ست نسب مختلفة تشكل عداد السرعة الأوتوماتيكي الخاص به.

يحتوي نظام الجر الأمامي على شاشة عرض معلومات مقاس 7 بوصات.

مصابيح LED وعاكسات رجوع قبل الخصومات.

لديها باب سحري في السقف وكاميرات خلفية.

ومع ذلك هناك عجلات رياضية مقاس 17 بوصة.

يعمل دون الحاجة إلى مفاتيح بفضل نظام الدخول الذكي.

تحتوي المقاعد الأمامية على أنظمة تبريد وتدفئة تعتمد على الظروف الجوية.

يبلغ طول السيارة 4.57 مترًا وعرضها 1.8 مترًا وارتفاعها 1.45 مترًا.

يبلغ طوله 2.7 متر ووزنه الإجمالي 1.730 كيلوجرام.

الخصائص الخارجية لسيارة هيونداي إلنترا 2023

تم تجهيز هيونداي إلنترا 2023 بتصميم داخلي من الجلد الأسود. يتضمن نظام إضاءة يختلف حسب الفئة لأن فئات معينة تستخدم تقنية هالوجين أو LED. تأتي العجلات بقياس 16 أو 17 بوصة حسب الطراز. تتميز الواجهة الأمامية المميزة لسيارة هيونداي إلنترا 2023 بخطوط بارزة تضفي عليها مظهراً حاداً وحازماً تصميمها رياضي.

أسعار وتصنيفات هيونداي إلنترا 2023