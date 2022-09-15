نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للتنازل تويوتا بدون مقابل 2000 cc بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا هي السيارات الأوسع توجدًا في المملكة العربية السعودية، وتتنوع فئات وموديلات هذه السيارات في المملكة لكن السيارات ذات المحرك أكبر من 2000 cc لها جاذبية كبيرة نظرًا لقدرتها الكبيرة على الأداء في مختلف المهام وفي أصعبها أحيان كثيرة، وتعد السيارات ذات المحرك المشار إليه من السيارات التي لها قدرة على السحب والإنطلاق بصورة سريعة عوضًا عن السيارات التي تقل عنها في قدرة المحرك. سيارات للتنازل تويوتا بدون مقابل 2000 cc بالسعودية السيارة الأولى هي تويوتا افالون، وقود السيارة البنزين، جهة التمويل بنك الراجحي.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل 2021، القسط الشهري للسيارة هو 2200 ريال سعودي.

محرك السيارة أكبر من 2000، عدد الأقساط المدفوعة هو 19 قسط، إجمالي المبلغ المدفوع هو 34 ألف ريال.

المبلغ المتبقى على السيارة هو 138 ألف والتكيش بمبلغ 128 ألف ريال سعودي.

السيارة للتنازل بدون مقابل وباب الراكب حصل على صدمة وتم تغييره في الوكالة.

وفي الوقت نفسه حالة البودي الخارجي للوكالة بحالة جيدة ولا يحتاج إلى أي إصلاحات.

ملاحظات السيارة بخلاف الباب الذي تم ذكره، هناك صدمة في الصدام الخلفي وجاري إصلاحها قبل البيع.

حالة الكفرات والقير والزجاج بدون ملاحظات إطلاقا. كذلك هناك سيارة تويوتا للتنازل بأسعار جيدة بدون مقابل ومحرك أكبر من 2000 سي سي هناك سيارة كامري موديل 2021، السيارة فل كامل، تحتوي السيارة على فتحة سقف وهي باللون الأبيض اللؤلؤي.

وفي الوقت نفسه السيارة للتنازل بدون مقابل، قسط السيارة هو 1660 ريال شهريًا.

ممشى السيارة هو 120 ألف كيلومتر، هناك دفعة أخيرة للسيارة هي 49 ألف ريال سعودي.

المحرك بدون ملاحظات، بودي السيارة خالي من الرش ومن السمكرة.

وفي الوقت نفسه المبلغ المسدد هو 26 ألف ريال سعودي شامل الأقساط والدفعة الأولى والرسوم. باقي مواصفات سيارة كامري المتواجدة في القصيم البطارية جديدة والكفرات كفرات الوكالة ماركة يوكهاما.

وفي الوقت نفسه جهة التنازل بنك الراجحي، سبب البيع شراء سيارة جديدة.

السداد المبكر يمكن دفع مبلغ 105 ألف ريال سعودي.

محرك السيارة أكبر من 2000 cc، حالة الزجاج الخاص بالسيارة بدون ملاحظات.

المصابيح الأمامية والخلفية بدون ملاحظات والسيارة لا تحتوي على فتحة سقف.

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