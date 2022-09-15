- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رينو بالسعودية باسعار رخيصة جميع الموديلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات رينو من السيارات التي سجلت أنتشار كبير داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد صنفت السيارة بأنها من فئات السيارات الشعبية، على الرغم من كونها من افضل أنواع السيارات الفرنسية، والسبب في انتشار سيارات رينو يرجع إلى ثقة العميل في أنواع سيارات نيسان، حيث أنه تم صنع كافة محركات سيارات رينو من شركات نيسان، التي تأخذ ثقة أي عميل، وأما عن باقي مواصفات السيارة في السعر تأتي بأسعار منخفضة في متناول الجميع ومنها أنواع مختلفة من سيارات سيدان وهاتشباك، والواجن والكوبية وذات السقف المكشوف.
سيارات رينو بالسعودية بأسعار رخيصة
سيارة رينوميجان من السيارات المخصصة التي تقع ما بين الفئة الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تمتاز سيارة رينو ميجان بمقاعد ذات غطاء من القماش أو من الجلد بأنواع فاخرة، وكسوة المقاعد تفرق في سعر السيارة، كما أن سيارة رينو بها شاشة لعرض كل ما يلزم السيارة خلف الدركسيون، كما أن السيارة بها شاشة ملاحة، والسيارة رينو بها فتحة سقف.
- سعر سيارة رينو ميجان بالسعودية
- المقاعد الخلفية للسيارة بمساحة جيدة.
- كما تمتلك السيارة رينو وسائل الأمان المتطورة مع مثبت سرعة.
- سعر سيارة رينو ميجان ستاندر يتراوح السعر إلى 78 الف ريال سعودي.
- سيارة رينو فل كامل بمقاعد من القماش بسعر 95 الف ريال سعودي.
- سعر سيارة رينو فل كامل مع مقاعد مصنوعة من الجلد بسعر 98 الف ريال سعودي.
سيارة رينو داستر رخيصة 2015
سيارة رينو داستر كروس اوفر بحجم متوسط تمتاز السيارة بمقصورة من الداخل بصفين من المقاعد مع خاصية طي المقاعد في الخلف لتوسعه مساحة أكبر من الداخل، كما أن الصندوق الخلفي بحجم كبير، كما أنها مناسبة لمحبي خوض الطرق الوعرة، والسفر لمسافات طويلة.
- سيارة رينو داستر موديل 2015 عائلية.
- سيارة رينو تأتي بمواصفات أوربية.
- عداد الممشى للسيارة ما بين 170 الف كيلو متر إلى 180 الف كيلو متر.
- وقود محرك السيارة البنزين ولا تستهلك الكثير من الوقود لأنها موفرة.
- بها مكيف بارد يعمل أوتوماتيك، شاشة ملاحة.
- شاشة عرض معلومات السيارة من عدد الممشى، استهلاك الوقود وغيرها.
- إطارات السيارة بقياس 17 إنش، الجنوط من الحديد.
- نوع الدفع أو الجر لعجلات السيارة دفع رباعي.
- سعر السيارة رينو داستر 2015 تبلغ 19 الف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات رينو بالسعودية باسعار رخيصة جميع الموديلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.