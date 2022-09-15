سيارات رينو بالسعودية باسعار رخيصة جميع الموديلات

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عمر شويل - جدة سيارات رينو من السيارات التي سجلت أنتشار كبير داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد صنفت السيارة بأنها من فئات السيارات الشعبية، على الرغم من كونها من افضل أنواع السيارات الفرنسية، والسبب في انتشار سيارات رينو يرجع إلى ثقة العميل في أنواع سيارات نيسان، حيث أنه تم صنع كافة محركات سيارات رينو من شركات نيسان، التي تأخذ ثقة أي عميل، وأما عن باقي مواصفات السيارة في السعر تأتي بأسعار منخفضة في متناول الجميع ومنها أنواع مختلفة من سيارات سيدان وهاتشباك، والواجن والكوبية وذات السقف المكشوف.

سيارات رينو بالسعودية بأسعار رخيصة

سيارة رينوميجان من السيارات المخصصة التي تقع ما بين الفئة الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تمتاز سيارة رينو ميجان بمقاعد ذات غطاء من القماش أو من الجلد بأنواع فاخرة، وكسوة المقاعد تفرق في سعر السيارة، كما أن سيارة رينو بها شاشة لعرض كل ما يلزم السيارة خلف الدركسيون، كما أن السيارة بها شاشة ملاحة، والسيارة رينو بها فتحة سقف.

سعر سيارة رينو ميجان بالسعودية المقاعد الخلفية للسيارة بمساحة جيدة. كما تمتلك السيارة رينو وسائل الأمان المتطورة مع مثبت سرعة. سعر سيارة رينو ميجان ستاندر يتراوح السعر إلى 78 الف ريال سعودي. سيارة رينو فل كامل بمقاعد من القماش بسعر 95 الف ريال سعودي. سعر سيارة رينو فل كامل مع مقاعد مصنوعة من الجلد بسعر 98 الف ريال سعودي.

سيارة رينو داستر رخيصة 2015

سيارة رينو داستر كروس اوفر بحجم متوسط تمتاز السيارة بمقصورة من الداخل بصفين من المقاعد مع خاصية طي المقاعد في الخلف لتوسعه مساحة أكبر من الداخل، كما أن الصندوق الخلفي بحجم كبير، كما أنها مناسبة لمحبي خوض الطرق الوعرة، والسفر لمسافات طويلة.