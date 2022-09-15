انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سوزوكي سويفت.. شوفوا بقت كام بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بعد زيادة الأسعار الأخيرة تغيّرت أسعار الكثير من السيارات ومنها سوزوكي سويفت التي زادت حوالي 25 ألف جنيه عن سعرها الأساسي، إنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار السيارات هذا العام، سوق السيارات يخضع لارتفاع الأسعار على مستوى عالمي، مما ينعكس سلبًا على الشركات (الوكلاء) في الشرق الأوسط، حيث يتم استيراد السيارات وإضافة زيادات جمركية على ثمنها، في هذا المقال سوف نستعرض لكم سعر سيارة سوزوكي سويفت بعد الزيادة الأخيرة في السوق المصرية المحلية للسيارات.
سعر ومواصفات سوزوكي سويفت
تنتمي هذه السيارة إلى فئة “الهتشباك” والتي ارتفع سعر كلّ إصداراتها، ويقدر متوسط زيادة الأسعار حوالي 25-60 ألف جنيه، ولعلّ سبب ارتفاع الأسعار سببه الأزمات العالمية الاقتصادية، السياسية والعسكرية العالمية.
سعر سيارة سوزوكي سويفت في مصر
سبق وأن شاركنا معكم مسبقًا مواصفات السيارة هذه، والتي كان أبرزها:
- محرّك رباعي الأسطوانات بقوة 1600 سي سي.
- ناقل حركة مؤلف من خمس سرعات.
- عزم دوران قدرته 107 نيوتن/متر.
- نسبة استهلاك الوقود في الساعة: 6.2 لتر.
- السرعة القصوى للسيارة: 180 كم/سا.
- مساحة التخزين الخلفية: 211 لتر.
- سعرها: 349 ألف جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت 25 ألف جنيه.