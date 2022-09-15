انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سوزوكي سويفت.. شوفوا بقت كام بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات سوزوكي سويفت

رياض - احمد صلاح - بعد زيادة الأسعار الأخيرة تغيّرت أسعار الكثير من السيارات ومنها سوزوكي سويفت التي زادت حوالي 25 ألف جنيه عن سعرها الأساسي، إنها ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار السيارات هذا العام، سوق السيارات يخضع لارتفاع الأسعار على مستوى عالمي، مما ينعكس سلبًا على الشركات (الوكلاء) في الشرق الأوسط، حيث يتم استيراد السيارات وإضافة زيادات جمركية على ثمنها، في هذا المقال سوف نستعرض لكم سعر سيارة سوزوكي سويفت بعد الزيادة الأخيرة في السوق المصرية المحلية للسيارات.

تنتمي هذه السيارة إلى فئة “الهتشباك” والتي ارتفع سعر كلّ إصداراتها، ويقدر متوسط زيادة الأسعار حوالي 25-60 ألف جنيه، ولعلّ سبب ارتفاع الأسعار سببه الأزمات العالمية الاقتصادية، السياسية والعسكرية العالمية.

سعر سيارة سوزوكي سويفت في مصر

سبق وأن شاركنا معكم مسبقًا مواصفات السيارة هذه، والتي كان أبرزها: