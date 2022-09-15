نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برخص التراب.. أحصل علي سيارات تويوتا مستعملة للبيع بسعر 5000 ريال بحالة جيدة وإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع تعتبر سيارات تويوتا من السيارات المميزة التي يتواجد فيها العديد من المواصفات والإمكانيات الكبيرة ويبحث عنها كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية حيث يمكنك الحصول على سيارات تويوتا مستعمله للبيع بأسعار مناسبة للجميع ويمكنك أيضا معرفة كافة المواصفات الخاصة بالسيارة سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

سيارات تويوتا كورولا 2003 مستعملة للبيع

هذه السيارة تم إنتاجها في عام 2003 تتواجد في مدينة الشرقية وعدد الكيلومترات يصل إلى 300,000 كيلو متر ونوع السيارة تويوتا كورولا وتتميز باللون الأبيض.

كما أنه يتواجد في هذه السيارة ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيك ويتم استخدام البنزين كوقود لهذه السيارة وسعر السيارة داخل الأسواق يصل إلى 4000 ريال سعودي وبالتالي يمكنك التواصل مع البائع لكي تتمكن من شراء هذه السيارة عن طريق الاتصال على رقم 0 0 9 6 6 5 8 2 8 2 8 8 3 2 1.

سيارة تويوتا كورولا 2005 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كورولا تتواجد في مدينة الدمام وتم إنتاجها 2005 ونوع الوقود المستخدم البنزين تتميز هذه السيارة باللون الفضي المميز وعدد الكيلو مترات أو المسافة المقطوعة للسيارة يصل إلى 133,000 كلم.

أما بالنسبة لناقل الحركة أوتوماتيك سعر هذه السيارة يصل إلى 10000 ريال سعودي ويمكنك شراء هذه السيارة من خلال التواصل مع البائع من خلال الرقم 966590131128.

سيارات تويوتا كورولا 2006 مستعمله للبيع

تتواجد هذه السيارة في مدينة عرعر ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيك وتم إنتاجها في عام 2006 وعدد المسافة المقطوعة للسيارة يصل إلى 130 ألف كيلو متر.

كما تتميز السيارة تويوتا كورولا 2005 بأنها باللون الأخضر المميز ونوع الوقود المستخدم البنزين وسعر هذه السيارة يصل إلى 9000 ريال سعودي ويمكنك الحصول على هذه السيارة من خلال التواصل مع البائع لكي تتمكن من شراء سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع من خلال الاتصال على رقم الواتساب 966592705714.

سيارة تويوتا كامري 2005 مستعمله للبيع

يمكنك الحصول على هذه السيارة التي تتميز باللون الأبيض ويتم استخدام البنزين للسيارة كما يوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وعدد الكيلومترات يصل الى 190 كيلو متر وسعر هذه السيارة 5000 ريال سعودي كما أنه يمكنك الحصول على السيارة عن طريق التواصل مع البائع من خلال 9 6 6 5 8 2 9 0 7 1 .