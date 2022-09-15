نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سياراتك الآن هيونداي النترا 2023 ….ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عاليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عاليه، تعد سيارة هيونداي النترا 2023 من فئة السيارات السيدان والتي تم صنعها بكوريا الجنوبية، و تتميز السيارة بطابع عصري وهيكل خارجي يحتوي على زوايا حادة، وتتميز هذه السيارة بأنها رياضية متعددة الاستخدامات فهي موفرة في استهلاك الوقود، لذلك تقدم مجموعة عبداللطيف جميل عرض تقسيط مميز على سيارة هيونداي النترا 2023 واليكم تفاصيل العرض. ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل السعودي للسيارات، عرض مميز على سيارة هيونداي النترا 2023 ، حيث تقدم سيارة من أفضل السيارات التي جمعت بين الجودة والمتانة والتقنية العالية والمظهر المثالي، بأقل سعر.

أتاحت المجموعة إمكانية التقسيط على 5 سنوات أي 60 شهر على أن تكون قيمة القسط الشهري 500 ريال سعودي.

ولا يوجد مقدم، ولكن دفعة أولي وصلت قيمتها 55 ألف ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة بلغت قيمتها 28 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة هيونداي النترا 2023 تعددت مواصفات سيارة هيونداي النترا 2023 وهي كالتالي: السيارة من النوع السيدان.

سعة محرك السيارة بلغت 1600 سي سي.

المحرك 4 سلندر، متصل بناقل أوتوماتيكي.

ينتج المحرك قوة 121 حصان، وقوة عزم الدوران بلغت 156 نيوتن/ المتر.

السيارة بها نظام التثبيت على الطرق السريعة.

أبعاد السيارة الخارجية كالأتي: الطول 4.5 متر، العرض 1.5 متر والارتفاع 1.5 متر.

سعة شنطة السيارة بلغت 400 لتر.

المصابيح الأمامية تأتي من النوع الليد.

ومصابيح خلفية ليد أيضاً. مميزات سيارة هيونداي النترا 2023 تتعدد مزايا السيارة وهي كالتالي: السيارة تحتوي على كل وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية، وحساسات الركن، وكاميرا خلفية،ومرايا كهربائية، ونظام الذكاء الاصطناعي.

جاء المكيف من النوع الأوتوماتيكي ونظام غلق الابواب بالريموت كنترول.

اشتملت السيارة علي وجود العديد من وسائل الترفية، مثل شاشة باللمس ونظام صوت به 6 درجات مختلفة من مكبرات الصوت.

إمكانية طي مقاعد السيارة إلي الأمام.

تصميم جديد وجذاب تتفوق به السيارة على كثير من منافسيها في نفس الفئة العصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتري سياراتك الآن هيونداي النترا 2023 ….ب 500 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عاليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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