نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط… ب 500 ريال احصل على سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر بمواصفات جبارة للسيارة الحق العرض قبل يا يفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر بمواصفات جبارة للسيارة، سيارة تويوتا كامري 2022 جاءت هذه السيارة من صنع اليابان وهي سيارة رياضية عملية عائلية من النوع السيدان، جمعت السيارة بين الجودة والتقنية العالية، ووسائل الأمن والسلامة والترفيه، تعمل هذه السيارة على توفير الوقود بدرجة كبيرة وتحتوي على الحاسب الاصطناعي لمساعدة السائق، لذلك سنوضح لكم عرض تقسيط السيارة، ومواصفاتها ومميزاتها. عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري Toyota Camry 2022 تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات، عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022.

كعرض من عروضها المميزة دائماً، حيث تقدم سيارة من أفضل السيارات العالية الجودة والتي تجمع بين التقنية العالية .

وأحدث وسائل الراحة والأمان، وجاءت السيارة بالتقسيط وطاول فترة سداد علي خمس سنوات وقسط شهري 500 ريال فقط.

تتميز هذه المجموعة بالجدية والمصداقية دائماً، وهي من أهم شركات تقسيط السيارات بالسعودية. مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 تتعدد مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة وتختلف باختلاف الفئة وهي كالتالي: جاءت السيارة بطول 4.8 متر، وارتفاع 1.5 متر، عرض 1.8 متر.

بلغ سعة خزان الوقود حوالي 60 لتر.

جاءت الجنوط من الألمنيوم مقاس 16 بوصة.

السيارة مزودة بمرايا جانبية كهربائية، نفس لون السيارة وبها اشارات الانعطاف ويمكن طيها.

تحتوي على مكيف يدوي وفتحات خلفية لتوزيع الهواء.

جاءت المقاعد مصنوعة من القماش.

السيارة بدون مفتاح، نظام ريموت كنترول.

جاءت بمثبت سرعة على الطرق السريعة.

حساسات خلفية والنامية للمساعدة علي الركن.

تحتوي على وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية أمام السائق والراكب الأمامي.

تحتوي السيارة على كاميرا خلفية.

جاء محرك السيارة بخيارين، الأول محرك 4 سلندر ، سعة 3 لتر وبقوة 178 حصان وقوة عزم الدوران 235 نيوتن/متر، يتصل به ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات مختلفة، ويتميز بنظام الدفع الامامي.

النوع الآخر من المحركات، محرك 6 سلندر،سعة 3.5 حصان وبقوة 298 حصان، وقوة عزم الدوران 262 نيوتن مميزات سيارة تويوتا كامري 2022 جاءت السيارة مزودة بجميع وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام صوتي مكون من 6 مراحل لتكبير الصوت.

جاءت عجلة القيادة تعمل بالكهرباء.

تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تساعد السائق.

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