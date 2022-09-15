نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة في السعودية ماركة شيفروليه لعام 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الالاف من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن اسعار السيارات المستعملة في السعودية لعام 1444، بسبب حاجتهم الشديدة لشراء سيارة ولكن بسعر مناسب. جدير بالذكر أن سوق السيارات المستعملة في السعودية كبير ويحتوي على عدد كبير من السيارات بمختلف الطرازات والأسعار. شخص ما يختار ما يناسبه من هذا السوق.والتي تعد من واحدة من أهم العمليات البحثية التي تحتل التريند السعودي بشكل يوم.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية ماركة شيفروليه لعام 1444 هـ

وتختلف اسعار السيارت المستعملة طبقا لامكانيات السيارة والماركة وحالتها وسنة الصنع، حيث أن تلك تعد من العوامل الهامة التي تؤثر لتكلفة بيع السيارات، وعمليات البيع للسيارات المستعملة تمتاز بالتزياد نتيجة لارتفاع اسعار السيارات الجديدة، ولذلك اليكم بعض اسعار السيارات المعروضة في سوق السيارات المستعملة السعودي.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

سعر سيارة شيفروليه سبارك 1400 سي سي 2021 هو 41375 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه جروف أوتوماتيك 2022، سعة المحرك 1500 سي سي ، 61.920 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا أوتوماتيك 2022 1500 سي سي ، محرك سعة 68730 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا بريميوم 2023 سعة المحرك 1500 سي سي 87810 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه تراكس أوتوماتيك 2021 سعة الموتور 1800 سي سي 80300 ريال.

سعر سيارة شيفروليه ماليبو أوتوماتيك 2022 ، سعة المحرك 1500 سي سي تيربو 88330 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه سيلفرادو أوتوماتيك 2020 ، سعة المحرك 5300 سي سي ، 131،612 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه كامارو أوتوماتيك موديل 2022 ، سعة المحرك 3600 سي سي ، 161500 ريال سعودي.

سعر شيفروليه تاهو 2021 أوتوماتيك 5300 سي سي 5300 سي سي 208900 ريال.

سعر سيارة شيفروليه تاهو أوتوماتيك 2022 ، سعة المحرك 5300 سي سي ، 252050 ريال سعودي.

سعر سيارة شيفروليه سوبربان أوتوماتيك 2021 سعة المحرك 5300 سي سي 220300 ريال.

سعر سيارة شيفروليه سوبربان أوتوماتيك 2022، سعة المحرك 5300 سي سي 324،870 ريال سعودي.

مزايا وعيوب السيارات المستعملة