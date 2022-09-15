نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصة اشتري سيارة تويوتا أو كيا بحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات تويوتا وكيا من أكثر السيارات التي تبهر الجميع، وخاصة الرجال والشباب، لأنهم ذات هيكل رائع وماكينة لا يوجد بهم أي مشاكل وتستحمل السرعة المتوسطة والعالية، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض سيارات تويوتا وكيا المستعملة بسعر رخيص. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقابض أبواب لونهم فضي مثل لون السيارة، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج، وجنوط فضي فاتح.

كما يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد الأسود، وكشافات.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٨٠ ألف كيلو متر.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ للبيع بسعر ٥ آلاف ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966582828321,0582828321. للبيع سيارة كيا بيجاس ٢٠٢١مستعملة سيارة كيا بيجاس ٢٠٢١ تتمتع بلون أزرق لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نظام فرامل مانع للانغلاق، ووسادة هوائية للسائق والركاب، وجنوط قوية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٣,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة كيا بيجاس ٢٠٢١ للبيع بسعر ٥,٠٠٠ آلاف ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0568494401,+966568494401. سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥ تتمتع بلون أزرق فاتح و لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد الأسود، وجنوط قوية، واربع أبواب لا يوجد بهم أي خدوش.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها أزرق، وراديو وبلوتوث.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٦١,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الباحة.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٦,٥٠٠ ريال سعودي كاش.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966596112980.

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