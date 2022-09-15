نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بحالات جيدة بأقل الأسعار بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوق السيارات المستعملة بالمملكة, تتوافر الأن العديد من الماركات المستعملة وبحالة جيدة وذات أسعار منخفضة ليسهل على جميع المقيمين بالسعودية الحصول على سيارة بمواصفات جيدة وبأسعار تناسب مع الجميع, وسوف نعرض إليكم زوار موقع ثقفني الكرام العديد من السيارات المستعملة بمواصفات جيدة بأقل الأسعار. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2006 تتمتع السيارة بحالة جيدة جاهزة للإستخدام في الحال وبسعر متوسط مناسب للجميع. مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 12000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري تم إستخدامها 56000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.

تم تزويد السيارة تويوتا كامري بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ومساعد الفرامل وأجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي وكاميرا خلفية.

السيارة تم تجهيزها بقفل مركزي للأبواب ومقاعد خلفية قابلة للطي ومقود جلد ولوح واقي موجود على عتبة السيارة ومقود يوريثان مع وجود مقاعد من القماش ومقاعد جلد ومقود كهربائي وضبط المقعد أوتوماتيك.

مقابض السيارة من الكروم ومصابيح للضباب أمامية وخلفية وكابح خلفي وعجلات خلائطية ومرايا الباب إلكترونية ونوافذ السيارة الخلفية والأمامية كهربائية وعجلات حديد.

بالإضافة إلى وجود مدخل AUX ومشغل أقراص ليزرية وواجهة أي بود وإم بي 3 وراديو كاسيت وبلوتوث والتحكم بالسرعة ومكيف يدوي ومدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595860743. سيارة تويوتا كامري 2010 للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

تويوتا كامري تم قيادتها 125000 كيلو متر.

متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

مزايا الأمان في السيارة تشمل الآتي بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ومساعد الفرامل وأجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي وكاميرا خلفية.

تحتوي أيضاً على قفل مركزي للأبواب ومقاعد خلفية قابلة للطي ومقود جلد ولوح واقي موجود على عتبة السيارة ومقود يوريثان ومقاعد قماش ومقاعد جلد ومقود كهربائي.

السيارة مزودة بمقابض من الكروم ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وكابح خلفي وعجلات خلائطية ومرايا الباب إلكترونية نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية وعجلات حديد.

كما متوفرة بمدخل AUX ومشغل أقراص ليزرية واجهة أي بود وراديو كاسيت وبلوتوث ونظام التحكم في السرعة ومكيف يدوي ومدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966594385745.

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