سيارة مستعملة في الرياض بسعر 11 ألف ريال فقط

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عمر شويل - جدة تشهد أسواق السيارات في العالم كله إرتفاعا جديدا في أسعار السيارات وذلك ناتج عن توقف بعض خطوط الإنتاج الأخرى وأيضا زيادة أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة السيارات وتوقف مصانع كاملة عن الإنتاج مما أثر بالسلب على سوق السيارات. سيارات مستعملة للبيع: للبيع في سوق السيارات المستعملة سيارة تويوتا كامري سنة الإصدار 2008 مستعملة متاحة للبيع في مدينة القصيم السعودية. تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة كاش أو تقسيط بسعر 13000 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك. عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 144000 كيلو متر. تم إصدار السيارة تويوتا كامري بنسخة السيدان مع توافر أربعة أبواب بها. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض. السيارة تويوتا كامري كاملة المواصفات ومازالت تحت الضمان. السيارة تويوتا كامري بها مكيف وإستمارة فحص جديدة. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى التواصل من خلال الواتس آب أو الإتصال على الرقم 00966595228528. سيارات مستعمله للبيع رخيصة: للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الإصدار 2013 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة القصيم السعودية. سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 15000 ريال سعودي. السيارة هيونداي أكسنت بها ناقل الحركة أوتوماتيك. عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 150000 كيلو متر. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين. السيارة هيونداي أكسنت من الداخل والخارج بحالة ممتازة وبها إستمارة فحص جديدة. للحصول على السيارة هيونداي أكسنت يرجى التواصل مع البائع عن طريق الإتصال أو الواتس آب على الرقم 00966595228528. سيارات مستعملة للبيع في الرياض: متوفر للبيع الفوري سيارة هيونداي سوناتا سنة الإصدار 2007 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 11000 ريال سعودي. عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 340000 كيلو متر. تأتي السيارة هيونداي سوناتا بعدد أربعة سلندر وحجم المحرك 2.4 لتر مع عدد أربعة أبواب. اللون الخارجي للسيارة هيونداي سوناتا أسود. تأتي السيارة هيونداي سوناتا بمواصفات أمريكية. السيارة هيونداي سوناتا بها نظام الدفع الأمامي. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966591601172 أو من خلال الواتس آب على نفس الرقم.

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