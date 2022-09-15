سيارات تويوتا مستعملة للبيع بسعر رخيص وبحالة جيدة

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عمر شويل - جدة يزداد البحث يوم بعد يوم عن السيارات المستعملة داخل أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية والتي تنتشر في أنحاء المملكة العربية السعودية وتضم أسواق السيارات المستعملة العديد من السيارات التي تباع بأسعار مناسبة ويوجد بعض الأنواع المتوفرة بنظام التقسيط. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2002 مستعملة للبيع للبيع بسعر رائع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2002 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 4500 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري بالتقسيط بمقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد الممشي في السيارة تويوتا كامري بلغ 344000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أسود.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري تحتوي على مكيف ومرايات ضم إغلاق وفرش قماش وباور وبلوتوث ومدخل يو إس بي وكاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596148618 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596148618. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2003 مستعملة سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2003 مستعملة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 7000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كامري يمكن الحصول عليها بنظام التقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 88000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. تم تجهيز السيارة تويوتا كامري بمكيف وفرش قماش ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومدخل يو إس بي وقفل مركزي للأبواب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0583868166 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583868166. سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2007 مستعملة في مدينة القصيم.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة كاش 7000 ريال سعودي.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بالتقسيط 10000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

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