نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بالتقسيط المريح بكل الموديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط المريح بالسعودية, للباحثين عن سيارات الأحلام فتعتبر شركة تويوتا من أكبر مصانع السيارات العالمية وتحتل المراكز الأولى وهى أيضاً الرائدة في مجال صناعة السيارات ويرجع ذلك لكونها تظل دائماً تسعى وراء تطوير تقنياتها بأستمرار، واليوم ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم العديد من سيارات تويوتا المستعملة بالتقسيط وبحالة جيدة. سيارات تويوتا كامري 2008 مستعملة للبيع تتوفر سيارة مستعملة للبيع بحالة جيدة تتمتع بكافة مزايا ومواصفات السيارات الحديثة كما يسهل البائع طرق الدفع كاش أو بالتقسيط. مواصفات السيارة: السيارة متواجدة بمدينة الجوف.

السيارة تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم هو البنزين.

عداد الممشى سجل 44,000 كيلو متر فقط.

السيارة مازالت تتمتع بالدهان الأصلي وهي ذات لون أبيض.

السعر المطلوب بالسيارة 10,000 ريال سعودي كاش أو تقسيط.

إذا كان الدفع بالتقسيط يتم الأتفاق عليه من قبل الطرفين البائع والمشتري ويتراوح من 500 إلى 2,000 ريال سعودي.

يمكنك التواصل مع المالك من خلال الوتساب عبر رقم الهاتف 0593277076. وسائل الراحة المتواجدة بالسيارة:- مرايا كهربائية.

باور.

فتحة سقف. نظام الصوت بالسيارة يشمل:- راديو كاسيت.

مبدل اقراص.

مشغل اسطوانات.

مدخل AUX.

مدخل USB.

بلوتوث. وسائل الأمان المتوفر بالسيارة:- متواجد بها نظام EPS.

مثبت سرعة.

إنذار ضد السرقة. سيارة مستغنلة للبيع تويوتا راف فور السيارة بحالة جيدة لا تتعرض لحادث من قبل تتمتع بالدهان الأصلي كما هو والهيكل الخارجي لا يتأثر فحالته ممتازة. مواصفات السيارة: تتمتع السيارة بمواصفات خليجية الصنع.

متواجدة بمدينة القريات.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

يتمتع الدهان الخارجي بلون أسود.

الوقود المستخدم بالسيارة بنزين.

السعر المطلوب مقابل التنازل عن ملكية السيارة 19,000 ريال سعودي.

الدفع يمكن أن يكون كاش أو بالتقسيط الشهري ويكون قيمة القسط مبلغ يتراوح من 4,000 إلى 5,000 ريال سعودي.

للتواصل مع البائع يمكنك الإتصال عبر الرقم 0545377369. نظام الصوت بااسيارة:- مشغل اسطوانات.

مدخل AUX /USB.

راديو كاسيت. النوافذ بالسيارة:- نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

وسائل الراحة المتوفر:-

فرش قماش.

فتحة سقف.

بها مكيف.

مرايات كهربائية. وسائل الأمان المتوفرة:- متوفر بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق _ABS.

وسادة هوائية للسائق.

نظام توزيع قوة الفرامل بها EBD.

يوجد بالسيارة أيضاً إنذار ضد السرقة.

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