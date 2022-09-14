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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تحت الضمان للتنازل بدون مقابل وأقل قيمة للقسط، تتوفر للتقبيل سيارة نيسان اكستيرا 2021 مستعملة طالع عدادها 29 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2500cc بقدرة 165 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، ليد، شاشة وسطية ذكية، جنوط 17 إنش، سنتر لوك، دخول بالريموت، تحكم عن طريق المقود، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، مكيف يدوي، صندوق خلفي كهربائي، مرايا جانبية كهربائية. كما تتميز السيارة بنظام حماية ضد السرقة، تقنية دعم للمكابح، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1541 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط ومتبقي سداد 53 قسط إلى جانب دفعة نهائية قيمتها 27 ألف ريال.

سيارات مستعملة تحت الضمان للتنازل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا اف جي دبل 2021 مستعملة طالع عدادها أقل من خمسين ألف كم، محرك دفع رباعي 6 سلندر سعة 4000cc بقدرة 268 حصان والقير اوتوماتيك. السيارة عليها نانو سيراميك 3 طبقات من جونسون، تم عمل جميع الصيانات من 5000 إلى 40 ألف كيلو متر. تتميز بنظام تثبيت سرعة، خاصية قفل التروس التفاضلي، مكيف يدوي، دخول ذكي، تحكم عن طريق الدريكسون، مرايا جانبية كهربائية، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث، أبل كار بلاي، 8 مكبرات الصوت، فرامل مانعة للانغلاق، إمكانية التحكم في الثبات والانزلاق، شاشة ترفيه، حساسات + كاميرا خلفية. تتوفر للتنازل بدون مقابل لدي عبد اللطيف جميل للتمويل وقيمة القسط الشهري 3419 ريال، تم سداد 17 قسط ومتبقي دفع 43 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 50128 ريال.

تتوفر للتنازل سيارة هوندا اكورد ال اكس 2021 طالع عدادها 55 ألف كم، محرك 4 سلندر تيربو سعة 1500cc بقدرة 198 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بتشغيل عن بعد، دخول ذكي، تشغيل بصمة، شاشة معلومات، حساسات خلفية كاميرا خلفية، ليد، جنوط 17 انش، مثبت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح. السيارة للتنازل على بنك الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1800 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 17 قسط ومتبقي سداد 43 قسط، بالاضافة إلى دفعة تملك قيمتها 50 ألف ريال قابلة للتقسيط.

سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية

تتوفر سيارة كيا تيلورايد 2021 مستعملة طالع عدادها 24 ألف كم للتنازل بدون مقابل، محرك 6 سلندر دفع رباعي مستمر سعة 3800cc بقدرة 295 حصان والجيربوكس اوتوماتيك. تتميز بريموت تشغيل عن بعد، إشارات انعطاف على المرايا، المرايا على جسم السيارة، مرايا طي كهربي، أنوار نهارية ليد، مصابيح هالوجين، كشافات ضباب أمامية ليد، كشافات ضباب خلفية، مثبت سرعة، أوامر صوتية، فتحات تكييف خلفية.

كما تحتوي مواصفات السيارة على شاشة لمس 8 بوصة يدعم كاربلاي وأندرويد اوتو، 6 سماعات، بلوتوث، شبك أسود، حنايا عفش، جنط مقاس 20، حساسات خلفية، جناح خلفي، كاميرا خلفية، دخول ذكي، تشغيل بصمة، مراتب قماش، شاشة 8 بوصة تدعم كاربلاي، 4 وضعيات قيادة، حامل أكواب أمامي، تحكم في الصوت من المقود. السيارة للتقبيل بدون شروط عن طريق بنك الرياض وقيمة القسط الشهري 2229 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط ومتبقي سداد 53 قسط+ دفعة أخيرة قيمتها خمسين ألف ريال.