نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا هايلكس 2022 تقسيط بدون مقدم أو فوائد من عبداللطيف جميل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا هايلكس 2022 من عبداللطيف جميل للتمويل خلال شهر سبتمبر 2022، لا شك أن كل شخص يعرف سيارات التويوتا جيداً ويتابع أسعارها بالمملكة العربية السعودية ويبحث عن الوقت المناسب لشراء إحدى سيارات هذه الشركة المميزة أنه يتابع عبد اللطيف جميل للتمويل، نظراً لما يقدمه من عروض تقسيط لمدة 60 شهر بسعر مناسب جداً بدون مقدم تعاقد، وقد بدأ العرض منذ الخامس من سبتمبر الجاري ويستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، ضمن عروض تويوتا هايلكس 2022 من عبد اللطيف جميل للسيارات.

عروض تويوتا هايلكس 2022 تقسيط بدون مقدم

تقدم شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عروض خاصة على سيارات تويوتا حيث يشمل هذا العرض فئات تويوتا هايلكس التالية تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس , تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس 4X4, تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس دفع رباعي ليميتد, تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس دفع ثنائي يدوي ليميتد, تويوتا هايلكس 2022 دفع ثنائي 2.7 جي ال اكس EXECUTIVE و تويوتا هايلكس 2022 جي ال 2 ليميتد.

عروض عبد اللطيف جميل للتمويل 2022 بالمملكة

حيث تتوفر الفئة الأولى فئة جي ال اكس من سيارة تويوتا هايلوكس 2022 بدون مقدم وقيمة القسط الشهري 1542 ريال لمدة 60 شهر، ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات 2022 حيث تتوفر بمحرك 4 سلندر 2700 سي سي دفع خلفي قير عادي، مكيف يدوي، ثلاجة، جنوط ومواصفات الأمان نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات.

تتوفر سيارة تويوتا هايلكس 2022 فئة جي ال اكس دفع رباعي بدون مقدم تعاقد وقسط من 1720 ريال لمدة 60 شهر، تتوفر بنفس المحرك وتتفوق في حساسات خلفية، أقفال آلية للأبواب، و مرايا جانبية كهربائية، كما تتوفر ضمن عروض التقسي سيارة تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس دفع رباعي ليمتد بدون مقدم تعاقد وقسط شهري 1538 ريال لمدة 60 شهر والتي تتوفر بمحرك ديزل.

عروض تويوتا هايلكس خلال شهر سبتمبر 2022

تتوفر سيارة تويوتا هايلكس جي ال اكس 2022 دفع ثنائي يدوي ليمتد بدون مقدم تعاقد وقسط شهري 1869 ريال لمدة 60 شهر، والتي تتوفر بنفس المحرك مع تحكم من خلال المقود (الدريكسون) بالإضافة إلى تبريد المقاعد، كما تتوفر ضمن عروض التقسيط سيارة تويوتا هايلكس جي ال اكس دفع ثنائي 2.7 اكسكلوزيف بدون مقدم عقد قسط شهري 1882 ريال لمدة 60 شهر، والتي تتميز بمحرك 4 سلندر 2800 سي سي قوة 201 حصان دفع رباعي، تتفوق في جنوط 17 انش ومزايا أخرى.

تتوفر سيارة تويوتا هايلكس 2022 فئة جي ال 2 ليمتد بدون مقدم عقد قسط شهري 1915 ريال لمدة 60 شهر، والتي تتوفر بمحرك ديزل 4 سلندر قوة 147 حصان قير عادي ونظام الدفع رباعي، تتميز بوسائد هوائية، بالإضافة إلى كافة مواصفات جي ال اكس فئة الدفع الرباعي ضمن عروض تويوتا هايلكس 2022 من عبداللطيف جميل للتمويل خلال شهر سبتمبر 2022.