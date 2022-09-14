نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامة السيارات الجيل الخامس… كل ما تريد معرفته عن سيارة بي أم دبليو 2023 الفئة الخامسة وفئاتها وأسعارها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة بي أم دبليو 2023 الفئة الخامسة، تعد سيارة بي أم دبليو الفئة الخامسة 2023 من سيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، تتميز بمحركاتها عالية الجودة وتصميمها الداخلي الرحب، تم الإعلان عن نزولها الأسواق في شهر يوليو 2022، وستكون متوفرة في الأسواق العالمية جميعها، تأتي الفئة الخامسة من بي ام دبليو 2023 ب 5 إصدارات مختلفة في مواصفات المحرك والسعر، وتأخذ تقييم رائع على مستوى الأداء والأمان والتصميم داخليا وخارجيا. سيارة بي أم دبليو 2023 الفئة الخامسة مواصفات سيارة فئات بي أم دبليو الفئة الخامسة 2023 تتعدد محركات سيارة BMW 2023 في فئاتها السبعة وتختلف في قوة الأداء والسعة وعزم الدوران كالآتي: الفئة 530i نوع محرك بي أم دبليو 530i : محرك ذو شاحن توربيني

قوة المحرك : 248 حصان

عدد السلندرات : 4

السعة : 2 لتر

عزم الدوران : 257 رطل / قدم والفئة 540i نوع محرك بي أم دبليو 540i : محرك ذو شاحن توربيني

قوة المحرك : 335 حصان

عدد السلندرات : 6

عزم الدوران : 331 رطل / قدم

السعة : 3 لتر أما الفئة M550i نوع محرك بي أم دبليو M550i: محرك مزدوج ذو شاحن توربيني

قوة المحرك : 523 حصان

عزم الدوران : 553 رطل / قدم

السعة : 4.4 لتر الفئة 530e نوع محرك بي ام دبليو 530e: محرك هجين تيربو

قوة المحرك : 288 حصان

عدد السلندرات : 4

عزم الدوران : 258 رطل / قدم الفئة M5 قوة المحرك : 600 حصان عزم الدوران : 553 رطل / قدم الفئة M5 COMPETITION قوة المحرك : 617 حصان عزم الدوران : 553 رطل / قدم الفئة M5 CS قوة المحرك : 627

السعة : 4.4 لتر

عزم الدوران 553 رطل / قدم أبعاد سيارة بي أم دبليو الفئة الخامسة 2023 يبلغ طول سيارة بي أم دبليو الفئة الخامسة 2023 نحو 195.8 بوصة،

بينما العرض 73.5 بوصة، بينما ارتفاعها 58.5 بوصة.

لصندوق الخلفي نحو 18.7 قدم مكعب. أسعار سيارة بي أم دبليو الفئة الخامسة 2023 تتوفر الفئة الخامسة بي أم دبليو 2023 في السوق السعودي بسعر 337,500 ريال سعودي.

ويبلغ سعرها في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 90,000 دولار أمريكي، أما سعرها بالجنيه الاسترليني 75,000 جنيه أستزليني. مميزات سيارة بي أم دبليو 2023 الفئة الخامسة تتميز بمقصورة واسعة مناسبة للرحلات الطويلة والعائلات.

مقاعد أمامية رياضية

شاشة معلومات بمقاس 12.3 بوصة تعمل بنظام أندرويد أوتو وابل كار بلاي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فخامة السيارات الجيل الخامس… كل ما تريد معرفته عن سيارة بي أم دبليو 2023 الفئة الخامسة وفئاتها وأسعارها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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